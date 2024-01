Nem tudta elsodorni a woke a Harry Potter íróját + videó

Ám hiába az össztűz, az elmúlt 12 hónapban a Pottermore kiadó – a Harry Potter könyveket és a kapcsolódó varázslóvilággal kapcsolatos műveket kiadó globális digitális hangoskönyv- és e-könyv-kiadó – eladásai megugrottak, mintegy 7 millió dollárról több mint 11,9 millió dollárra nőttek a bevételei.

Rowling azután lett nemkívánatos, miután kifejtette álláspontját a nők nemi alapú jogainak védelméről . Mind őt, mind családját fenyegették pusztán azért, mert a véleménye nem igazodott a szélsőbal véleményéhez.

Az írónő az interneten tett közzé egy írást, amelyben azt állította, hogy – családon belüli erőszakot túlélőként – úgy érzi, ha a transz emberek egynemű fürdőszobákat és öltözőket használnak, az „ lehetőséget kínálhat a ragadozóknak” – ezt nem bírták a szélsőbaloldalon. Megpróbálták teljesen ellehetetleníteni és folyamatosan támadták az írót. Még a legújabb, konzolra és PC-re megjelenő játékot is megpróbálták támadni – pedig abban nem is vett részt Rowling, ám az is siker lett.

Borítókép: J. K. Rowling angol írónő, forgatókönyvíró a Legendás állatok és megfigyelésük (Fantastic Beasts and Where to Find Them) című filmjének bemutatóján Londonban 2016. november 15-én (Fotó: MTI/EPA/Ha Jung Dzson)