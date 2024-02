Folytatódik a szankciós adok-kapok

Tokió újabb szankciókat fog bevezetni orosz magánszemélyek és szervezetek ellen – írta a lenta.ru. Kisida Fumio, az ország miniszterelnöke újságírókkal folytatott beszélgetésében elmondta, hogy a japán kormány új korlátozásokat készít elő az orosz vállalatokkal és magánszemélyekkel szemben.

Korábban ismertté vált, hogy a G7-országok a befagyasztott orosz vagyon Kijevbe történő átutalásával kompenzálják az Ukrajnának okozott veszteségeket. A G7-országok keresik a lehetőséget, hogy ezeket a vagyontárgyakat Kijev támogatására fordítsák. Emellett további korlátozásokat fognak bevezetni az Oroszországot támogató államokkal szemben.

A G7-országok felszólították a többi nemzetet, hogy tartózkodjanak Moszkva segítésétől. Korábban az Európai Unió megállapodott az Oroszország elleni 13. szankciócsomagról. A korlátozó listára mintegy kétszáz jogi és magánszemély került fel.

Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen csütörtökön a brit kormány is

A szankciós csomag a brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint olyan külföldi vállalatokat is érint, amelyek segítik Moszkvát a korábbi szankciók megkerülésében, vagy hadfelszereléseket – köztük rakétaindító rendszereket, rakétákat és robbanószereket – szállítanak az orosz fegyveres erőknek. A brit intézkedések céljai között szerepel emellett az olyan jövedelemforrások további szűkítése, mint például az Oroszországgal folytatott fém-, gyémánt- és energiahordozó-kereskedelem.

David Cameron brit külügyminiszter az új szankciócsomag ismertetéséhez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta: Az Oroszországra kifejtett nemzetközi gazdasági nyomás miatt Moszkva „nem engedheti meg magának az illegális inváziót”, mivel a szankciók „megfosztják Putyint az immár küszködéssé fajult háborújához szükséges erőforrásoktól” .

Az új brit szankciócsomag érintettjei között szerepel mások mellett Niels Troost holland olajkereskedő, akinek Paramount Energy & Commodities nevű cége a brit külügyminisztérium szerint lehetővé teszi az orosz nyersolaj akadálytalan nemzetközi forgalmazását a hét globális vezető ipari hatalom (G7) által bevezetett korábbi szankciók megkerülésével.

Kiterjednek a brit szankciók a világ legnagyobb gyémántbányászati vállalatára, az orosz Alrosára és a cég új vezérigazgatójára, Pavel Marinicsevre, a Cozum Yazilim Donanim Elektronik nevű török vállalatra, amely London szerint elektronikai részegységeket szállít az orosz haderőnek, emellett a brit külügyminisztérium kínai vállalatokkal szemben is büntetőintézkedésekről döntött.

Ezek között szerepelnek a nemzetközi piacon Finder Technology, illetve Juhang Aviation Technology elnevezéssel tevékenykedő kínai cégek, amelyek elektronikai termékeket szállítanak Oroszországnak. Szankciókat jelentett be a brit kormány a Beijing Micropilot Flight Control Systems nevű kínai vállalat ellen is, amely a londoni külügyi tárca szerint személyzet nélküli repülőeszközökhöz gyárt hajtóműveket. A cég által előállított hajtóműveket megtalálták az Ukrajnában bevetett orosz drónokban – áll a brit külügyminisztérium csütörtöki ismertetésében. A szankciócsomag egyéb intézkedések mellett megtiltja pénzügyi szolgáltatások nyújtását az érintett személyek és vállalatok számára a brit pénzügyi rendszeren keresztül, és beutazási tilalmat is tartalmaz, amelynek alapján kötelező megtagadni a nagy-britanniai belépési és tartózkodási engedélyt az érintettektől.

Joe Biden (Fotó: Alex Brandon)

Az Egyesült Államok pénteken ötszáz újabb szankciót vezetett be Oroszország és oroszországi személyek ellen az Ukrajna elleni folytatódó háború és Alekszej Navalnij halála miatt, jelentette be Joe Biden.

Az elnöki közlemény szerint az újabb büntetőintézkedések többek közt olyan személyek ellen irányulnak, akik szerepet játszottak Navalnij bebörtönzésében. Ezek mellett újabb szankciók sújtják az orosz pénzügyi szektort és a hadiipart, valamint az Egyesült Államok további intézkedésekkel szűkíti Oroszország nemzetközi beszerzési forrásait. Olyan szereplők is vannak a listán, akik kijátszották a korábban bevezetett intézkedéseket.

Az elnök azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok új exportkorlátozásokat vezet be száz olyan szereplő ellen, aki „hátsó kaput biztosít az orosz háborús gépezet számára”, és az amerikai lépések célja az is, hogy tovább csökkentsék Oroszország energiahordozókból származó bevételeit.

Joe Biden arra is utasította munkatársait, hogy „erősítsék a civil társadalom és a független média támogatását, valamint azokét, akik a demokráciáért küzdenek szerte a világban”.