Ijesztő adatokat közölt a Frontex – ennyi migráns özönlötte el Európát

Fokozódik az Európára nehezedő migrációs nyomás – erre mutattak rá az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) tavalyi évre vonatkozó adatai. 2023-ban mintegy 43 ezerrel több illegális határátlépést regisztráltak – a legnagyobb mértékű, 161 százalékos növekedést a hét fő migrációs útvonal közül a nyugat-afrikain észlelték, amelyen keresztül több mint 40 ezren próbáltak bejutni a kontinensre. A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken tapasztalható migrációs helyzetről nem egyszer szóltak tavaly a hírek: volt olyan hétvége, amikor 1300 migráns szállt partra, és gyakran került címlapokra, amikor a szigetekre tartva elsüllyedtek a migránsok hajói. 2023-ban több mint hatezren vesztették életüket az Atlanti-óceánon.

A legnépszerűbb útvonal tavaly a Földközi-tenger volt, több mint 157 ezren érték el Európa déli határát.

A Frontex adatai szerint Szíriából, a nyugat-afrikai Guineából, valamint Afganisztánból érkeztek a legtöbben, a összes migráns mintegy 37 százalékát tették ki. Szíriában már több mint tíz éve polgárháború dúl, és a nemzetközi politikában is vita van arról, mennyire biztonságos az ország. Az ENSZ a napokban arról adott hírt, hogy az arab országba hazatérő menekültek gyakran súlyos jogsértések áldozataivá válnak: többeket bebörtönöztek, bántalmaztak és megkínoztak, ám a hazatérők számoltak be vagyonelkobzásról, szexuális erőszakról, emberrablásról, és olyanok is vannak, akik minden nyom nélkül eltűntek. Nyugat-Afrikában szintén rossz a biztonsági helyzet, a térség országaiban jó ideje tartó instabilitás uralkodik, és a puccsok is gyakoriak.