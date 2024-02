Izrael mégis indulhat a 2024-es Eurovíziós dalversenyen

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a kegyetlen és brutális terrortámadás után egy hangos kisebbség ki akarta zárni Izraelt az Eurovíziós dalversenyről. Most a szervezők szerint Izrael részt vehet az idein, annak ellenére, hogy a gázai háború miatt kérték a kizárását, ahogyan Oroszországot is kizárták Ukrajna lerohanása után – számol be minderről a brit The Guardian. Korábban az ország kizárása érdekében több petíció is keringett az interneten. Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) csütörtökön közölte, hogy felülvizsgálatot végzett, és úgy döntött, hogy Izrael részt vehet a versenyen.

Az Eurovíziós dalverseny egy politikamentes zenei esemény, az EBU tagjainak számító közszolgálati műsorszolgáltatók közötti verseny. Nem kormányok közötti verseny. Irányító testületeink áttekintették a 2024-es verseny résztvevőinek listáját, és egyetértettek abban, hogy az izraeli közszolgálati műsorszolgáltató, a Kan idén is teljesítette a versenyre vonatkozó összes szabályt, és részt vehet, ahogyan az elmúlt ötven évben is tette

– áll Noel Curran, az EBU főigazgatója közleményében.