Mi következik a BRICS bővítése után?

Már most mozgalmas évnek látszik 2024 a világpolitikában, hiszen két olyan esemény is történt, amire érdemes volt figyelni és aminek eredményei hosszú távon is komoly hatásokkal bírhatnak. Ezekről írt egy elemzésben a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzője, Goreczky Péter.

Január 1-jén a BRICS formáció öt újabb állammal – Argentínával, Iránnal, Szaúd-Arábiával, Etiópiával és Egyiptommal – bővült, aminek következtében a csoport még nagyobb legitimációval és befolyással képviselheti a fejlődő világ érdekeit a nemzetközi politikai életben. Szintén januárban került sor a World Economic Forum hagyományos éves találkozójára a svájci Davosban, ami az évek során a globalizációt irányító elit kiemelt találkozójává fejlődött

– magyarázta a szakértő.