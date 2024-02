Migránsok közötti összetűzés miatt kellett kiüríteni egy kórházat

A vita egy autónál kezdődött, amiben több migráns is ült. A sofőr több parkoló autót is összetört. Ekkor a rivális bandákhoz tartozó migránsok körülvették az autót és verekedés tört ki. Az esetnek már korábban voltak előzményei, az egyes bandák rivalizálása miatt további erőszakos cselekmények is előfordultak.