„Úgy látjuk, hogy a tulajdonosváltás után megváltozott a közösségi hálózat politikája. Elon Musk még a nevét is megváltoztatta. Eltávolították az Oroszországban tiltott tartalmak több mint 90 százalékát, megszüntették orosz államférfiak, minisztériumok és szervezetek hivatalos fiókjainak blokkolását. Még a Biztonságos Internet Ligája is támogatta a blokkolás feloldását” – tette hozzá. „A nyugati társadalom hosszú évek óta egy információs buborékban élt, amelyet az egyik borzalmat a másik után felfestve a »szabad« média módszeresen felfújt, és megfosztotta Oroszországot attól a lehetőségtől, hogy elmagyarázza álláspontját. Most ez a buborék végre kipukkadt” – jelentette ki a TASZSZ-nak nyilatkozva Alekszandr Hinstein, az alsóház tájékoztatáspolitikai bizottságának vezetője.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz államfő (jobbra) interjút ad Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiségnek a moszkvai kormányzati negyedben, a Kremlben 2024. február 9-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Gavriil Grigorov)