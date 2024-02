Putyin átdobta a labdát a Nyugatnak a megegyezés kérdésében

Amit a nyugati fősodratú média szajkózott az uniós csúcs előtt, hogy Orbán Viktor miért nem támogatja Ukrajna politikáját, és biztosan zsarolja őt Putyin, ezeket az elnök maga cáfolta most ezzel. Korábban is elmondta már Putyin, hogy Orbán Viktor a magyar érdeket képviseli, nem pedig az oroszt. Putyin most megint megerősítette ezt