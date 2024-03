A moszkvai terrortámadás áldozatainak emlékére írt dalt – eddig hétmillióan nézték meg a YouTube-on

– Gyászoljuk az életek elvesztését, és imádkozunk a túlélők egészségéért. Lehetetlen megérteni, elfogadni vagy felfogni a történteket. Annyira fáj, hogy még sikítani sincs erőnk. Ez mindannyiunknak fáj. Az egész országnak fáj – írta Shaman, a híres orosz zenész a Telegram-csatornáján.

A moszkvai embertelen terrortámadás áldozatainak országos gyásznapján írt egy dalt, amivel az elhunytak előtt tisztelgett az énekes. Az elmúlt három napban közel hétmillióan néztek és hallgatták meg a videót és a dalt, amely arról szól, hogy ezt a napot sosem feledik el az oroszok. Az énekes feltette a kérdést, vajon mi kell ahhoz, hogy emberek ilyenné váljanak, akik közvetlen közelről gépfegyverekkel képesek megölni ártatlan embereket.

Ahogy arról korábban írtunk is, Shaman koncertjén is feltűntek a terroristák a Crocus City Hall koncerttermében, ám akkor még nem merték elkövetni későbbi kegyetlen tettüket. Egyébként a Shaman nevű énekest a világ több országából is kitiltották, mert nem volt hajlandó szembefordulni Putyinnal, sőt az elnök rendezvényein gyakorta énekli az orosz himnuszt.

