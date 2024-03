Azonos állásponton az európai ügyekben az osztrák jobboldallal

– Milyennek látja a kapcsolatot Magyarország és Ausztria között, valamint az Osztrák Szabadságpárt és a Fidesz között?

– Magyarország és Ausztria mindig is nagyon jó, szomszédos és együttműködő kapcsolatban állt egymással. Különösen Magyarország mindig is fontos partner volt. Mindenekelőtt a pártjaink kapcsolata is nagyon jó és partnerségen alapul, mert sok kérdésben azonos állásponton vagyunk. Alapvetően ugyanazokat az álláspontokat képviseljük a legfontosabb európai kérdésekben is – például legyen szó az illegális tömeges bevándorlásról, amit az Európai Unióban tapasztalunk.

A pártjaink az illegális tömeges bevándorlás megakadályozásával foglalkoznak. A migráció Ausztriát is súlyosan érinti: csak tavaly körülbelül hetvenezer illegális bevándorlót fogadtunk, az azt megelőző évben 110 ezer volt ez a szám.

Ez hihetetlen teher, nem beszélve arról, hogy a saját lakosságunk számára is óriási biztonsági kockázatot jelent. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy ki érkezik az országba, ezek között pedig lehetnek veszélyes emberek, terroristák, iszlamisták és sokan mások. Emiatt Ausztriában is óriási bűnözési hullámot tapasztalunk. Most már szinte hetente kell olvasnunk az osztrák újságokban arról, hogy fiatal nőket megerőszakolnak vagy megölnek. Azt mondjuk, hogy ennek végre véget kell vetni, hogy megvédjük a gyermekeinket és a nőket, valamint a lakosságot. Azt hiszem, hogy Magyarország ebben erős partner, és az Európai Unió is az lehetne.

Petra Steger az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) színeiben ülne be az Európai Parlamentbe (Fotó: Teknős Miklós)

Úgy tűnik, hogy még mindig nem tanultak semmit a 2015-ös migrációs válságból, mert a most megtárgyalt és a mostani állapotában lévő menekültügyi paktum a tömeges migráció megállítása helyett inkább segíti azt. Lényegében megint a menekültek elosztásáról van szó. A jövőben csak azt tudjuk majd választani, hogy befogadunk-e menekülteket, vagy fizetünk 20 ezer eurót büntetésképp. Ezen a területen is fontos partnerek vagyunk, de sok más területen is. A polgárok azok, akik szenvednek a helytelen politikától, akik megtapasztalják az inflációt és a válságokat. Nézzük csak meg, ott vannak Emmanuel Macron francia elnök háborús kijelentései, meg Ursula von der Leyen saját uniós védelmi biztossal kapcsolatos, vagy akár Charles Michel, az Európai Tanács elnökének legutóbbi követelése, hogy háborús gazdaságunk legyen.

Azt hiszem, hogy erről a témáról jó beszélgetést folytattam Szijjártó Péter külügyminiszterrel, aki szintén az ész hangja számunkra, és a béke mellett áll ki. Mi, osztrák szabadságpártiak is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a béke mellett, és Ausztriának semlegessége miatt ez kötelessége is. Ausztria semleges ország, és ezt a semlegességet a jelenlegi kormány sajnos két lábbal tiporja. Úgy vélem, hogy Ausztria egy lehetőséget is elszalasztott arra, hogy semleges bónuszként lépjen fel a béketárgyalások során.