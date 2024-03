Ezért lehet felelős Washington is a moszkvai terrortámadásért

Az amerikai hírszerző ügynökségek nem adtak át minden olyan információt az orosz kollégáiknak, amelyek a Crocus City Hall rendezvényközpont elleni terrortámadás veszélyéről szóltak, mert féltek, hogy felfedik forrásaikat – idézte a New York Times című napilap az európai és amerikai biztonsági tisztviselőket, amelyre a Ria Novosztyi orosz hírügynökség is felhívta a figyelmet. A moszkvai terrortámadás halálos áldozatainak száma már a 140-et is meghaladta.