Terve van Orbán Viktorral az olasz miniszterelnöknek

Meloni jelenleg kormányfői szerepéből adódóan igyekszik jó kapcsolatokat ápolni Joe Biden amerikai elnökkel, szem előtt tartja azonban annak lehetőségét is, hogy fordulat következhet be a novemberi elnökválasztáson. Ebben az esetben a segítségére lehet a magyar fél közvetítése, hiszen átalakulnak a nemzetközi erőviszonyok. A lap szerint Meloni számol azzal is, hogy az európai parlamenti választásokat követően a Fidesz képviselői erősítik az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládot.

A lap emellett megemlíti, hogy Nicola Procaccini, a párt alelnöke védelmébe vette a csütörtöki ECR-találkozón Orbán Viktort. Szerinte a magyar miniszterelnöknek saját nézőpontja van, azt azonban bebizonyította, hogy kompatibilis Európával, amikor szavazatával megerősítette Ukrajna támogatását.

A Repubblica tehát úgy véli, Meloni B terve az, hogy a magyar miniszterelnökön keresztül élénkíti fel az amerikai konzervatívokkal való kapcsolatát. A lap úgy véli, hogy áprilisban Budapesten kerül megrendezésre a nemzetközi szuverenista erők találkozója, a CPAC, melyen a múltban Giorgia Meloni is részt vett, és amelyet idén sem hanyagolhatnak el az olasz jobboldali erők.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz kormányfőnek fontos lehet Orbán Viktor magyar miniszterelnök szövetsége (Fotó: AFP/Ludovic Marin)