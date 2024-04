Amerikai képviselő dicsérte Magyarországot

Kaotikus állapotok uralkodnak az amerikai–mexikói határnál. Ez azért van, mert nincs ellenőrzésünk a határ felett, gyakorlatilag kartellek irányítják ott a helyzetet. Számos ember jut be az országba, terroristák is átjuthatnak. Úgy gondoljuk, hogy egészen biztosan lesz terrortámadás, ez már nem kérdés, hogy meg fog történni, az a kérdés, hogy mikor. Gyakorlatilag a migránsok folyamatosan áramlanak be az Amerikai Egyesült Államokba.