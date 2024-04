Emu, szamár és oroszlán is bóklászott már a délvidéki város utcáin + videó

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, tavaly szeptemberben egy sorsára hagyott oroszlánkölyköt találtak a város közelében egy úton.

Akkor több mint két héten át küzdöttek az út szélén talált nőstény oroszlánkölyök életéért a Palicsi Állatkert szakemberei. A Kiki névre keresztelt kölyök rendkívül súlyos állapotban került az intézménybe: emésztési gondokkal, belső vérzéssel, testhőmérséklet-ingadozással, veseproblémákkal is küzdött, csontjai eltörtek. Műteni is kellett, de végül elpusztult – írta meg lapunk is.

