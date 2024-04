A Mandiner információi szerint csütörtökön találkozik Sulyok Tamás Ferenc pápával. A bő egy hónappal ezelőtt hivatalosan is beiktatott köztársasági elnök mellett a szentatya kihallgatáson fogadja a Nemzeti Zarándoklat zarándokait is. A lap információit a katolikus egyház és a Sándor-palota is megerősítette.

A magyar köztársasági elnök a pápai audiencián feleségével, Zsuzsanna asszonnyal és gyermekeikkel lesz jelen.