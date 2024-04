Másfél ezer zarándok érkezett Magyarországról Rómába

Megérkeztek a magyar püspökök és zarándokok Rómába. A Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházban ünnepélyes szentmisével kezdetét vette a Nemzeti Zarándoklat, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Kar hirdetett meg Ferenc pápa tavaly áprilisi budapesti látogatásának évfordulója alkalmából. A magyar hívek és püspökök köszönetet mondanak a szentatyának és egyben hálát adnak a pápalátogatás kegyelmeiért.

Ezerötszáz zarándok hívő érkezett Magyarországról, a határon túlról és a római magyar közösségekből a hálaadó zarándoklatra. Tizenhét érsek és püspök, valamint számos pap kísérte a csoportokat. A háromnapos zarándoklat végén április 25-én csütörtökön Ferenc pápa kihallgatáson fogadja a Vatikánban a magyar egyházi elöljárókat és híveket.

Április 23. és 25. között magyar nemzeti zarándoklat van Rómában. Abban a Rómában, ahol oly sok kereszténynek az emlékét ápoljuk és őrizzük immár kétezer éve. A világ keresztény fele azért zarándokol ide, hogy az ő hitükből erőt és felfrissülést merítsen

– mondta el lapunknak Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora. Azt gondolom hogy azt a másfél ezer magyar zarándokot, aki most útnak indult, az a vágy hozta ide, hogy ezeknek a vértanúknak, szenteknek a nyomában járva kicsit ők is közelebb kerüljenek Istenhez. Tulajdonképpen minden zarándoklatnak ez a célja. Németh Norbert a tavalyi pápalátogatásra visszaemlékezve elmondta, emlékezetes volt a szentatya fiatalokkal való találkozója, azok a bátorító szavak, amiket Ferenc pápa mondott nekik. Hozzátette, hogy ennek a lelki kegyelmi ajándékát akarják most ezen a zarándoklaton megköszönni.

A Pápai Magyar Intézet rektora a szentatyával való csütörtöki találkozóval kapcsolatban arra számít, hogy Ferenc pápa lelkesíti a magyar hívőket, emlékezteti őket keresztény gyökereikre, hiszen ha erre építünk, akkor szép és virágzó jövőnk lehet.

A zarándoklat célja, hogy a Rómába érkező hívek megerősödjenek hitükben – jelentette ki lapunknak Veres András püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki kar elnöke.

Szeretnénk viszonozni Ferenc pápa egy évvel ezelőtti magyarországi látogatását. Ezt a püspöki konferencia nevében egy háromfős delegációval múlt év októberében megtettük. Viszont úgy illik, hogy akiket meglátogatnak, azok saját otthonában is az illetőt viszont meglátogassák. Azon az októberi találkozón felvetettem a szentatyának, hogy egy nemzeti zarándoklat keretében látogatnánk el Rómába. Ő lelkesen fogadta a hírt, arra bátorított, hogy szervezzem meg

– mesélte. Azt is hozzátette, nagyon hálásak, hogy a pápa külön kihallgatáson fogadja a magyar küldöttséget és a híveket. Veres András püspök örömmel emlékezett vissza a tavalyi budapesti zarándoklatra, amikor a magyar főváros a béke szigete volt, hazánk a figyelem középpontjába került. Azt is kiemelte, hogy a szentatya látogatása alkalmával olyan üzenetek fogalmazódtak meg, amelyek nemcsak a magyaroknak szóltak, hanem egész Európának.

Borítókép: Róma látképe (Fotó: NurPhoto via AFP/Massimo Valicchia)