Kitörhet a harmadik világháború: követelik a Taurus átadását Ukrajnának

Sikorski az amerikai ATACMS rakéták Ukrajnába történő szállítását „az ukrajnai orosz eszkalációra adott reakciónak” nevezte, amelyre Németországnak is reagálnia kell.

Néhány napja vált ismertté, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú ATACMS rakétákat kapott az Egyesült Államoktól. A Pentagon azonban nem közölt konkrétumokat arról, hogy háromszáz kilométer körüli hatótávolságú vagy rövidebb hatótávolságú modellekről van-e szó.

A média arról számolt be, hogy a nagyobb hatótávolságú modellekről van szó. Az Egyesült Államok már tavaly is küldött rövidebb hatótávolságú ATACMS rakétákat.

Scholz eddig határozottan elutasította a Taurus robotrepülőgépek szállítását Ukrajnának. Attól tart, hogy Németországot is bevonhatják a háborúba, ha az ötszáz kilométeres hatótávolságú rakétákat leszállítják. „Az oroszok már leállították Ukrajna áramtermelő kapacitásának hetven százalékát. Ez tulajdonképpen háborús bűncselekmény” – folytatta Sikorski.

Berlinben konferenciát tartottak Ukrajna háború utáni újjáépítéséről. Jobb lenne azonban eleve megelőzni az ország pusztulását – mutatott rá a lengyel külügyminiszter.

– Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint az ukrajnai háború agresszorával szemben keménynek kell lenni – tette hozzá. – Azt hiszem, most már mindannyian tudjuk, hogy Putyin csak a nyomásra, a nyers erő legdurvább érveire reagál.

Borítókép: A Taurus Systems GmbH által gyártott Taurus KEPD 350 légibázisú cirkálórakéta (fotó: Sebastian Pieknik/AFP)