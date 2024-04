Magyarország és Azerbajdzsán barátsága a két ország közötti őszinte tiszteleten alapul

A miniszter végül arra is kitért, hogy Magyarország részt vesz az Azerbajdzsán által tavaly visszafoglalt Hegyi-Karabah, s azon belül is az ott található Soltanli település újjáépítésében. Tájékoztatása szerint a település rekonstrukciójára vonatkozó tervek már előkészítés alatt állnak, idén novemberre ez a fázis le fog zárulni, és a jövő év végére az építkezés is el fog készülni.