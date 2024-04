Meglepő oka van, miért nem halad az ukrán F–16-os pilóták kiképzése

Hasznosak lesznek az F–16-osok Ukrajnának, ahogy bármilyen másik harci repülőgép is hasznos lenne nekik – állította Christopher Cavoli amerikai tábornok kongresszusi meghallgatásán. A NATO európai főparancsnoka tehát tagadta azokat a nyugati sajtóban is megjelent vádakat, miszerint 2023-ban még lett volna értelme átadni a repülőket, 2024-ben azonban már mit sem változtatna a helyzeten.

Ennél érdekesebb volt, amit a tábornok arról mondott, miért halad körülményesen az ukrán pilóták kiképzése. Egyrészt rámutatott, hogy a szovjet típusokhoz szokott pilótáknak nagy kihívást jelent átszokni egy negyedik generációs modern gépre – ráadásul igaz ez a fenntartásra is. Ezért nem kezdhetnek azonnal az F–16-osokon, előbb alap-repülőképzéssel kell kezdeniük.

Azt panaszolta, hogy az egyik legnagyobb problémát az ukránok nyelvtudása jelenti, ugyanis nem beszélnek elég jól angolul.

Magyarázata szerint minden tananyag, minden műszer leírása, de még a repülés nemzetközi nyelve is angol, ezért a megfelelő nyelvtudás a legelső lépés.

Azt is elárulta, hogy a kiképzésben a szűk keresztmetszetet az ukrán pilóták száma jelenti. Kijevnek ugyanis szigorúan kalkulálnia kell, hogy mennyi pilótát nélkülözhet úgy, hogy közben a fronton is helytálljon. Szavait igazolja, hogy már a korábbi hírek is arról számoltak be, hogy alap nyelvtanfolyammal indították az ukrán katonák kiképzését.

Ha minden a terv szerint halad, az első F–16-osok júniusban szállhatnak fel Ukrajnában.

Szakértők egyetértenek abban, hogy a repülőgép egyáltalán nem csodafegyver, főleg ilyen alacsony számban nem, de azért hasznára lesznek az ukránoknak.