Pásztor Bálint: A vajdasági magyarok szavazzanak a Fideszre

A Vajdasági Magyar Szövetség, a VMSZ nemrég megválasztott új vezetője a Facebookon tett bejegyzésében úgy fogalmazott:

Arra fogjuk kérni a Vajdaságban élő, kettős állampolgársággal rendelkező embereket, hogy szavazzanak a Fidesz–KDNP listájára.

Mint közölte, ennek több oka is van. Egyebek mellett az, hogy Vicsek Annamária személyében továbbra is legyen a délvidékigi magyaroknak európai parlamenti képviselője, illetve azért is kéri ezt az emberektől, hogy a Fidesz–KDNP minél jobban szerepeljen.

Arra van szükségünk, hogy Brüsszelben minél több olyan európai parlamenti képviselő legyen, aki ugyanazokat az értékeket vallja, amelyeket mi, vajdasági magyarok és VMSZ-esek!

– húzta alá Pásztor Bálint.

Korábban a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként buzdította arra a délvidéki magyarokat a politikus, hogy vegyenek részt az európai parlamenti választáson, és szavazzanak a Fidesz–KDNP EP-listájára, amelyen Vicsek Annamária, a VMSZ politikusa befutó helyen szerepel – írta meg a Pannon RTV.

Fontos, hogy a nemzeti kisebbségek védelme témája legyen az Európai Parlament üléseinek, és ehhez olyan emberekre van szükség, akik a saját közösségükről tudnak beszélni, arról, hogy mit is jelent Európában nemzeti kisebbség tagjaként élni

– mondta. Pásztor kiemelte: egyáltalán nem mindegy, hogy a Fidesz–KDNP listája hány tízezer szavazatot fog szerezni a Vajdaság területén.

Borítókép: Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszédet mond az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulója alkalmából rendezett központi megemlékezésen a Szabadkai Népszínház Jadran színpadán 2024. március 15-én (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)