Vége a találgatásnak: itt a Fidesz–KDNP EP-listája

„Hatalmas tétje van az európai parlamenti választásnak. Ha meg akarjuk őrizni Magyarország szabadságát és szuverenitását, akkor el kell foglalnunk Brüsszelt. Itt az ideje, hogy a brüsszeli bürokraták megértsék: mi nem kérünk a háborúból, nem engedjük be a migránsokat és nem adjuk oda a gyermekeinket a genderaktivistáknak. Ebben a küzdelemben csak a Fidesz–KDNP képviselőiben bízhatunk” – írja a Fidesz.hu beharangozója a 2024-es európai parlamenti választásokra állított listához.

A lista első 15 helyén szereplő nevek a követezők:

Deutsch Tamás

Gál Kinga

Gyürk András

Győrffy Balázs

Hölvényi György

Szekeres Pál

Ferenc Viktória

Vicsek Annamária

Győri Enikő

László András

Schaller-Baross Ernő

Bólya Boglárka

Petri Bernadett

Hegedűs Barbara

Kavecsánszki Ádám

Új arcok a listán

A lista több új nevet is tartalmaz. Győrffy Balázs erős agrárhátterű politikus. 2013-óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, erre a tisztségre 2017-ben és 2022-ben is öt évre újraválasztottak.

Győrffytől bizonyára azt remélik, hogy hiteles hangja lesz a Brüsszel által elhanyagolt gazdáknak.

Szekeres Pál korábbi válogatott vívó, olimpiai bronzérmes sportoló már több kormányzati cikluson keresztül miniszteri biztosként és helyettes államtitkárként segítette a kormányzat munkáját a sport és a szociális ügyek területén. A szlovák–ukrán–magyar hármashatár mellett született Ferenc Viktória életrajza a nemzetpolitika melletti elkötelezettséget tükrözi. A PhD-fokozatú nyelvész, kutató 11 éven át volt a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezető kutatója.

A vajdasági származású Vicsek Annamária, a Vajdasági Magyar Szövetség egyik alelnöke, 2016 óta államtitkár a szerbiai oktatási minisztériumban. A minisztériumi munkája során több európai- és világszervezetben képviselte tárcáját. László András az Európai Néppárt tanácsadója volt korábban, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosa volt. Az elemző, tanácsadó az X-felületén meglehetősen aktív, az Európával és az Európai Unióval foglalkozó bejegyzései jelentős eléréseket generálnak.

Bólya Boglárka az uniós iskola több szintjét is kijárta, többek között Antonio Tajani Európai Parlamenti elnökké választását követően az elnök tanácsadója lett.

A jogász végzettségű miniszteri biztos 2011-ben már részt vett a magyar EU-elnökség sikeres lebonyolításában, a horvát csatlakozási szerződést szövegező munkacsoport elnöke volt.

Petri Bernadett, a lista 13. helyén szereplő uniós szakértő rendszeresen publikál, oktat és nyilatkozik az Európai Uniót és annak működését érintő kérdésekben. 2023 óta a hazai gazdasági és társadalmi szereplők nemzetközi kapcsolatépítését, közvetlen uniós forrásszerzését és brüsszeli érdekképviseletét segítő Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezetője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa. Hegedűs Barbara szakmai tapasztalatot a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium miniszteri kabinetjében és az Európai Parlamentben szerzett. 2019 óta a Régiók Európai Bizottságának tagja, így a helyi érdekek képviseletében jelentős tapasztalatokat gyűjtött az elmúlt években. A lista tizenötödik helyén Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója szerepel. Kavecsánszkinak a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetőjeként jelentős nemzetközi kapcsolatai vannak, illetve Brüsszel sem ismeretlen számára, hisz a PMA brüsszeli irodát is működtet, aktív közéleti szerepvállalással.

A listavezető ajánlója

Deutsch Tamás, a lista ismert vezetője a rá jellemző módon kommentálta a Fidesz közleményét, amelya következőket írja: „Június 9-én válasszunk békepárti képviselőket, és foglaljuk el Brüsszelt!”. A listavezető a következőt fűzte a felhíváshoz Facebook-bejegyzésében: „Ennyi”.

Ezzel párhuzamosan azonban Deutsch Tamás egy nyilatkozatott is eljuttatott az MTI-hez, amiben úgy fogalmazott, hogy

az eddigi legkeményebb európai parlamenti ciklus elé néznek, minden korábbinál durvább támadásokkal szemben kell majd megvédeniük Magyarország szuverenitását.

A listavezető szerint azonban ha a listán szereplők felkészültsége alapján a megmérettetés pontozásos sportág lenne, már most nyernének.

Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP 2024-es európai parlamenti (EP) listája a polgári, nemzeti, kereszténydemokrata tábor erejét mutatja.

A listáról távozó képviselők sorsát is tisztázta. Jelezte: Bocskor Andrea és Deli Andor EP-képviselők továbbra is a határon túli magyar nemzeti közösségek érdekében folytatják munkájukat. Azt is elmondta, hogy Orbán Viktor felkérésére Hidvéghi Balázs az európai parlamenti ciklus végeztével a magyar Országgyűlés tagjaként dolgozik majd, a néhány év megszakítással 2004 óta EP-képviselő Járóka Lívia pedig a jövőben az egyetemi-akadémiai életben folytatja szakmai pályafutását. Nyilatkozatában említette Trócsányi Lászlót is, aki kapcsán megjegyezte, hogy már korábban bejelentette, hogy nem indul újra a 2024-es európai parlamenti választásokon, mert már a mandátuma lejártát követően a Károli Gáspár Református Egyetem rektoraként „a magyar felsőoktatás sikeréért kíván dolgozni”. Ami Tóth Edinát illeti, brüsszeli tapasztalatait felhasználva környezetvédelmi szakemberként folytatja pályafutását.

Kósa Ádám jelenlegi EP-képviselő, a Siketek Nemzetközi Sportbizottságának elnökeként az egyik legfontosabb nemzetközi sportdiplomáciai tisztséget betöltő magyar sportvezetőként dolgozik a jövőben

– áll Deutsch nyilatkozatában. A képviselő zárásként megjegyezte, hogy „itt az ideje, hogy a brüsszeli bürokraták megértsék: mi nem kérünk a háborúból, nem engedjük be a migránsokat, és nem adjuk oda a gyermekeinket a genderaktivistáknak. Ebben a küzdelemben pedig a magyar polgárok csak a Fidesz-KDNP képviselőire számíthatnak”.

