Az igazi döntést a szavazók hozzák majd meg novemberben

A Biden-kampánycsapat és a Trump-szakértők is azonnal reagáltak, egy időben a meghatározó republikánus politikusokkal, akik egy emberként sorakoztak fel az előző elnök mögött. Kiss Rajmund megjegyezte:

Akár Montecuccolitól, akár Trivulziotól ered az idézet, miszerint a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, a kampányhoz szintén pénz, idő és kitartás kell, természetesen a politikai és személyi feltételek mellett. A per idáig is pénzt, időt és rengeteg energiát vett el a kampánytól, és még fog is.

– A történelmi párhuzam miatt emlékezem az első Trump-kampányra, 2016-ban az elnökesélyes korábbi külügyminiszter és first lady, Hillary Clinton ellen az FBI nyomozást folytatott az elhíresült e-mail-botrány miatt. Külügyminiszterként minden szabályzatot megsértve hivatalos – a diplomáciában minősítettnek hívjuk – és titkos adatokat, információkat tartott és kezelt magánszervereken, így azok elérhetővé válhattak mások számára is. A választások előtt két nappal az FBI igazgatója szándékosság hiányában nem emelt vádat az elnökjelölt Clinton és kollégái ellen, megerősítve a korábbi, júniusi döntését. A törvény betűje nemhogy az elnökjelöltre, de még az elnökre is vonatkozik. Az igazságszolgáltatásnak a kampány idején is dolgoznia kell, de az is biztos, hogy ez fordított esetben nagy liberális porfelhőt verne az egész világon – jegyezte meg a szakértő, és hozzátette:

Képzeljük el, hogy ha hazánkban esélyes kihívója lenne a miniszterelnöknek, és a választási kampányban az ideje meghatározó részét budapesti bíróságokon kellene töltenie, miközben a kormányon lévő miniszterelnök szabadon kampányolna az országban. Nagyon valószínű, hogy minden nemzetközi szervezet és véleményformáló temetné a magyar demokráciát.

– Trump elnök jogászai fellebbviteli eljárásban támadhatják az ítéletet, de az igazi döntés nem július 11-én, hanem november 5-én lesz, amikor az Egyesült Államok szavazópolgárai eldönthetik, hogy milyen irányban folytatódjon az országuk és a saját életük története – összegzett a Magyar Nemzetnek Kiss Rajmund.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök távozik a manhattani büntetőbíróságról a perében hozott ítélet kihirdetése napján, 2024. május 30-án (Fotó:MTI/EPA/Peter Foley)