Az orosz olajinfrastruktúra elpusztítására biztatják az ukránokat

Ahogy a szaúdi és amerikai kitermelés fokozása hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához, most is hasonlóan kellene tennie az érintett kormányoknak, hogy Ukrajna legyőzhesse Oroszországot – írta néhány hete az amerikai The Wall Street Journal hasábjain megjelent véleménycikkében Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke.

Drónokkal támadják az ukránok az orosz olajinfrastruktúrát. Forrás: Pixabay

Egy amerikai szakértő szerint azonban ez az út járhatatlan, ugyanis egyszerűen ütközik Szaúd-Arábia és az Egyesült Államok érdekeivel. Ahelyett, hogy idegen kormányok lépéseire várnának, az ukránoknak a saját kezükbe kell venni a kérdést – véli Michael Rogers amerikai szakpolitikai, stratégiai, képzési és műveleti tanácsadó egy a Kyiv Post ukrán hírportál által publikált véleménycikkében.

A szankciók soha nem lesznek elegendők az orosz gazdaság bedöntéséhez. Szankciókkal nehéz legyőzni bármely országot

– mutat rá Rogers, hozzátéve, hogy Oroszországnak ráadásul minden a rendelkezésére áll, hogy ellássa a népességét.

Ahelyett, hogy a politikusokra várna, Ukrajnának el kell kezdenie szisztematikusan lerombolni az olajfinomítókat, a csővezetékeket, a tárolókapacitásokat, az exportinfrastruktúrát, mégpedig gyorsabb ütemben, mint ahogy azt meg lehetne javítani, és mielőtt Oroszország képes lenne a külföldön gyártott berendezések importált helyettesítőit kifejleszteni – javasolja Rogers.

Ez kezdetben fel fogja hajtani a globális olajárakat, de arra fogja ösztönözni az OPEC-et, az amerikai olajipart és más termelőket, hogy növeljék a kitermelést

– magyarázza az amerikai szakértő.

Oroszország legfontosabb devizaforrásának elpusztítása csökkenteni fogja azt a képességét is, hogy titokban olajipari berendezéseket, valamint katonai és kettős felhasználású berendezéseket és alkatrészeket vásároljon – mondja Rogers.

Ezért az Egyesült Államoknak nem szabad nyomást gyakorolnia Ukrajnára, hogy hagyjon fel az orosz olajinfrastruktúra elleni támadásokkal – figyelmeztet Michael Rogers, aki szerint az olajipari létesítmények érvényes katonai célpontnak számítanak.

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt időszakban az ukránok több esetben támadtak orosz olajfinomítókat. Néhány hete például hatalmas lángok csaptak fel az orosz Volgográdi területen egy olajfinomítóban egy ukrán dróntámadást követően.

Az ukránok ezekhez a támadásokhoz egy saját kamikaze drónt fejlesztettek ki Ljutij (Vad) néven, amely akár ezer kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhet. Az egyszerűen összeszerelhető modulokból álló, így könnyen hordozható drón ötven kilogrammos robbanótöltet hordozására képes.

Borítókép: Olajfinomító (Forrás: Pixabay)