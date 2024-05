Illegális migráns zaklatott egy nőt Dél-Spanyolországban

Illegális bevándorló zaklatott egy nőt a dél-spanyolországi Mulában (Murcia régió). A csendőrség tájékoztatása szerint a 32 éves marokkói férfit sikerült letartóztatni, miután az áldozat megtette az ehhez szükséges feljelentést.

La Guardia Civil detiene al presunto autor de una agresión sexual ocurrida en el municipio de Mula

Tanúvallomásából kiderült, hogy épp a munkahelyére tartott kora reggel a megszokott útvonalon, amikor a férfi követni, majd fogdosni kezdte, végül egy késsel arra kényszerítette, hogy menjen el vele egy félreeső helyre azzal a szándékkal, hogy nemi erőszakot kövessen el ellene. A nő végül összeszedve minden bátorságát elszaladt és a legközelebbi őrsön meg is tette a feljelentést, így végül nem esett baja. A csendőrök három nap keresés után kapták el az elkövetőt a településen, akiről kiderült, hogy marokkói állampolgár, aki illegálisan tartózkodik Spanyolországban, ráadásul korábban is követett már el bűncselekményeket, köztük szexuális zaklatást is.

A belügyminisztérium ezen a héten közzétett statisztikája szerint az idei első negyedévben a nemi erőszakok száma 11,6 százalékkal nőtt az ország területén a tavalyi év azonos időszakához képest. Ugyancsak emelkedett az emberölési kísérletek, gyilkosságok és kiberbűncselekmények száma is. A tárca jelentése nem tér ki arra, hogy az elkövetők többsége honnan származik, viszont a statisztikai adatok romlása egybeesik azzal, hogy soha nem látott mennyiségű illegális bevándorló érkezik Spanyolországba.

Mas violaciones y más homicidios: aumentan los delitos graves en España coincidiendo con la avalancha de inmigrantes ilegales

Januártól áprilisig már több mint húszezer főt húztak partra, közülük 16,5 ezret a Kanári-szigeteken, ami ötszöröse a tavalyi számoknak. Csak pénteken 126 szubszaharai embert mentettek ki a vízből Gran Canarián. Szinte minden hétre jut már olyan bűncselekmény, amit afrikaiak követnek el, legtöbbször megélhetési célból.

A spanyol kormány közben bejelentette, hogy folytatja a szigetcsoportra érkezett menekültek áttelepítését a félszigetre, hogy így tehermentesítse előbbi befogadórendszerét. Pénteken kétszáz illegális bevándorlót szállították át az Almería régióban található El Ejido nevű település egyik szállodájába. A szocialista városvezetés úgy gondolja, hogy ez a néhány ember nem fogja felborítani a város lakosságának egyensúlyát, ezzel együtt mindenkit nyugalomra intett, mondván a közbiztonság zavartalan marad.





El Gobierno trasladará a un hotel de El Ejido (Almería) a 200 inmigrantes ilegales que llegaron a Canarias.



El secretario general del PSOE de El Ejido (Almería) y portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Miguel Alarcón, ha manifestado que los…

Olyan emberekről beszélünk, akik a háború és a nyomor elől menekülve hagyták el az országukat és menedékre van szükségük

– emelte ki a városháza szóvivője.

