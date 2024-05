Magyar feliratokat festettek le ismeretlenek az erdélyi Medgyesen

Orosz Csaba az MTI kérdésére elmondta: a rendőrségen egyelőre nem tettek feljelentést, mivel nem szeretnének óriási botrányt, nehogy még jobban elszabaduljanak az indulatok. Közölte: a városban is indítanak jelölteket szélsőséges román pártok, és a békés együttélésről híres többnemzetiségű településen is érzékelni magyarellenes hangokat. „Azt szeretnénk, hogy a békés együttélés továbbra is megmaradjon Medgyesen” – mondta.

Hozzátette: örülnek, hogy az illetékesek gyorsan letisztították a táblákat, és remélik, a polgármesteri hivatal megteszi a szükséges lépéseket. Arra is kitért, hogy gyanújuk szerint az elkövetők nem helyi lakosok lehettek, erre utal az, hogy több települést érintő, összehangolt akcióról van szó.

Medgyesen az RMDSZ négy éve nem jutott be a helyi önkormányzatba, ahol korábban két képviselője volt, és most nagy erővel kampányol azért, hogy ismét legyen magyar képviselet. Remélik, sikerül mozgósítani ehhez a hatszázalékosra csökkent magyar közösséget – mondta Orosz Csaba, aki az RMDSZ képviselőjelölti listáját is vezeti.

Felidézte, hogy a Szeben megyei város bejáratainál mintegy húsz éve, az RMDSZ közbenjárására helyezték ki a háromnyelvű helységnévtáblát, annak ellenére, hogy sem a magyar, sem a (jelenleg alig egyszázaléknyi) német kisebbség számaránya nem érte el a közigazgatási törvény által előírt húszszázalékos küszöböt.