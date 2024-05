Magyarországot méltatta a kazah külügyminiszter-helyettes

A kazah nemzeti bank statisztikája szerint a magyar cégek Kazahsztánban 2005 óta 320 millió dollárt fektettek be. Ez tekintélyes összeg, amely tovább is fog nőni majd. Huszonkilenc magyar részvétellel bíró cég működik Kazahsztánban, és több mint negyven vegyesvállalatunk is van magyar cégekkel. Különösen is kiemelném a Mol jelenlétét, amelynek Kazahsztán egyik legnagyobb gázmezőjében, a Rozskovszkojéban van befektetése. Ezen a mezőn tavaly decemberben indult el hivatalosan a termelés, és további fejlődésére van kilátás.