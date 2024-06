Először is, a háború európai finanszírozását stratégiai terv, magyarázat, felelősségre vonás lehetősége nélkül fogadták el, s mivel ezen a területen a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan remélték, a felelősségre vonásnak meg kell történnie. Azt is tapasztalhattuk, hogy a jogállamiság fogalmát olyan országok ellen fordították, mint Magyarország vagy korábban Lengyelország. Az európai elitek az Európai Egyesült Államok létrejöttéről álmodoznak, de döntéseik következményei katasztrofálisak voltak az európai gazdaságra nézve, és az európai ipar hanyatlásához vezettek. Azokról a politikákról van szó, amelyeket a háború kezdete után vezettek be, a kockázatmentesítés, az energiaszankciók; mindezek megnehezítették az egyszerű európaiak életét