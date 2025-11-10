Egy forradalom, ami az Arsenal bajnoki címéhez vezethet – megfejtettük Mikel Arteta titkát!

Az Arsenal szenzációsan kezdte az idényt, az Ágyúsok 11 forduló után 26 ponttal a Premier League élén állnak. Az észak-londoni klub talán 22 év után megtörheti az átkot, és bajnok lehet.

Az Arsenal tökélyre fejlesztette a pontrúgásokat (Fotó: GLYN KIRK/AFP)

Mikel Arteta tanítványai az elmúlt három évben háromszor végeztek a tabella második fokán, kétszer a Manchester City, egyszer pedig a Liverpool előzte meg a londoniakat. De Arteta és az Arsenal házassága messze nem indult ilyen jól.

A spanyol tréner 2019 decemberében érkezett a Manchester Citytől, ahol előtte három évig Pep Guardiola segédedzőjeként dolgozott. Az első pár idénye nem alakult valami fényesen az Arsenalnál, az észak-londoniak kétszer egymás után csak a nyolcadik helyen végeztek, de még a harmadik (2021/22-es) idényében is csak az ötödik helyen zártak, azonban Arteta 2022 nyarán valamire rátalált, hiszen a csapat a 2022/23-s idényben megtáltosodott, azóta pedig folyamatosan harcban van a bajnoki címért.

Az igazsághoz természetesen az is hozzátartozik, hogy 2020 és 2022 között teljesen kicserélődött az Arsenal kerete, a kiöregedő sztárokat kisöpörték a keretből, és ambiciózus fiatalokkal töltötték fel a csapatot.

Arteta masszív, jól záró védelemre építette taktikáját, csapata pedig évek óta alig kap gólt. (2022/23-as idényben 43, 2023/24: 29, 2024/25: 34 gól kapott). Ebben az idényben is lassan már a bajnokság egyharmadánál járunk, az Ágyúsok viszont csak öt gólt kaptak. Ha így folytatják, megdöntik a José Mourinho vezette Chelsea rekordját: a Kékek mindössze 15 gólt engedtek az ellenfeleknek a 2004/05-ös bajnoki menetelés során.

Viszont ha egy csapat zártabban védekezik, nem hagyja kibontakozni az ellenfelét, annak általában ára van, ugyanis kevesebbet jut el az ellenfél tizenhatosáig. Arteta csapata eleve szereti tartogatni a labdát, labdaszerzés után nem az az első gondolatuk, hogyan ugrassák ki Kai Havertzet vagy most már Gyökeres Viktort, hanem inkább megtartják a játékszert, és szépen lassan építkeznek, fölényeket akarnak kialakítani a pálya egyes részein. Mivel lassan építkeznek, így kontroll alatt tudják tartani a találkozót, viszont emiatt rendszeresen felállt védelmeket kellene feltörniük, ami az egyik legnehezebb dolog a labdarúgásban.