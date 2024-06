Mi van, ha elfelejtettem feladni a levélszavazatomat?

Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nem rendelkeznek lakcímmel, levélben szavazhatnak az Európai Parlament magyar tagjainak választásán, ha kérték felvételüket a névjegyzékbe.

A szavazó szabadon dönthetett arról, milyen úton juttatja vissza voksát a Nemzeti Választási Irodához (NVI): a válaszborítékot feladhatta postán az NVI-nek címezve, vagy akár a külképviseletek címére is.

Azok, akik ezt nem tették meg, még a szavazás napján is leadhatják levélszavazatukat: a válaszboríték leadható a külképviseleten a külképviseleti szavazás időtartama alatt (általában 6–19 óra között) is, valamint Magyarországon a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen, 6 és 19 óra között.

Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik épületének bejárata a fõváros II. kerületében, a Bem József térnél