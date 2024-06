Steven F. Hayward: Csodálom, ahogy Magyarország nemzeti identitása megértésére törekszik

– Az előadásában ön párhuzamot vont Reagan elnök kommunizmus elleni harca és a mai kulturális marxizmus között. Pár napja pedig szóvá tette az X-en, hogy a Washington Post olvasótábora a felére csökkent. Lát egyfajta tendenciát, hogy van egyfajta igény a jobboldali, konzervatív hangok felerősödésére a médiában? Csökkent a woke, a PC kultúra és a gendernarratíva tábora?

– Ennek a problémának több összetevője is van. Évek óta erodálódik az amerikai média fősodrához sorolható lapok és csatornák olvasó-, illetve nézőtábora. Úgy tűnik, a folyamat az utóbbi időben felgyorsult, részben azért is, mert Amerikában a fősodorhoz tartozó számos médium még inkább balra tolódott.

A New York Times, a nagy tévécsatornák hírszerkesztőségei mindig is liberálisak voltak. De most már teljesen a woke lázában égnek, és azon elit egyetemek végzőseit szerződtetik magukhoz, melyek az elmúlt húsz évben kifejezetten balra tolódtak.

Ez pedig már hatással van a szerkesztőségekre is. Az idősebb szerkesztők és riporterek arra panaszkodnak, hogy már nem értik a fiatalokat, akik kicsit „őrültek”. Én előszeretettel csinálok viccet a témából. Példának okáért itt a Washington Post, ahol megjelent egy cikk arról, hogy az emberek mennyire félreértik a macskákat. Így bizony! Nyilván lehet ilyet írni, de a nagy újságoknak nem erről kellene tudósítaniuk. A hírekről kellene beszámolniuk, nem pedig életviteli és egyéb furcsaságokról. Közben persze az internet, hogy is mondjam, demokratizálta a hírszakmát. Tehát kisebb erőbedobással, befektetéssel is be lehet törni a hírközlésbe. Bárki létrehozhat egy weboldalt, ahol lehetnek követői és nézői, így ma több hírforrást találunk, mint valaha.

Steven F. hayward, a UC Berkeley professzora a Magyar Nemzetnek adott interjút a Ronald Reagan-emlékkonferencián (Fotó: Bach Máté)

– Erre Joe Rogan és az általa vezetett podcast is kiváló példa.

– Így van. Egy olyan személy, mint Joe Rogan, nemcsak a sikere miatt fontos, hanem azért is, mert ő képviseli azt, amit én nem hiteles újságírásnak nevezek. Sok újságírónk olyan felsőfokú intézményből érkezik, mint a Columbia Journalism School vagy a Missouri. Általában mindannyian nagyon baloldaliak, és hajlamosak mind ugyanazt gondolni. Aztán megjelenik Joe Rogan, aki a sportmúltjával és a valóságshow-k kapcsán vált híressé, és olyan kérdéseket feszeget, amiket mások nem, illetve olyan vendégeket fogad, akiket sok új műsor nem. És mára már komoly közönsége van.

Tehát megnyílt egy hatalmas piac valami más előtt, ami nem uniformizált, és ami nem felel meg, illetve nem igazodik ahhoz a nagyon szűk látókörhöz, amit a mainstream média gondol a világról.

– Ezt a Covid-világjárványnál láttuk igazán, amikor sokan azt firtatták, vajon mi az, ami működne: a maszk vagy valamilyen kezelés, illetve a vírus tényleg egy kínai laboratóriumból szabadulhatott el? Ezeket a kérdéseket a hírmédia elhallgatta, néha a kormányunk kérésére. De mostanra kiderült, hogy a kétkedőknek szinte mindenben igazuk volt, és szinte az összes „konvencionális bölcsesség” megdőlt. Ezt most már a média is elismeri. A New York Times például egy pár nappal ezelőtti hosszú cikkben töredelmesen bevallja, hogy a vírus tényleg egy olyan laboratóriumból szivároghatott ki, ahol új vírusok előállításával kísérleteztek.

– Az X-en ön nemrég Görögországot méltatta, amiért külföldi diákokat utasítottak ki az Izrael-ellenes tüntetések miatt. Milyen léptékű most az antiszemitizmus az USA-ban, különösen az egyetemeken, és mennyire veszélyes ez a jelenség? Mindezt annak függvényében is kérdezem, hogy a Biden kormányzat nemrég épp Magyarországot vádolta antiszemitizmussal.

– Erről sokat tudnék beszélni. Az Egyesült Államok az elmúlt húsz évben sok külföldi diákot fogadott a Közel-Keletről. Ez egy üzleti modell, ők teljes árat fizetnek a roppant drága amerikai egyetemeken. Így az egyetemek bevétel tekintetében függővé váltak ezen külföldi diákoktól, hisz a jelenlétük nyereséget termel. Közben a közel-keleti országokból, különösen Katarból, rengeteg pénz érkezett.

Általában az amerikai egyetemek közel-keleti tanszékei igen radikális közel-keleti professzorokat vesznek fel, akik palesztinbarátok, Izrael-ellenesek és antiszemiták. Az egyetemek tehát nem szívesen utasítják ki azokat a külföldi diákokat, akik részt vesznek a campusok életét felforgató tüntetésekben, melyek a magántulajdon ellen irányulnak és amelyek megszegik a törvényeket és a helyi szabályokat is, hisz így rengeteg pénzt veszítenének. Az agresszívan viselkedő, zsidókat fenyegető diákokat ugyan ki kellene zárni, de a mi egyetemeink gyávák.

Szerintem a kormánynak sokkal kritikusabbnak kellene lennie ezen tanszékekkel szemben, és meg kellene vonni tőlük minden finanszírozást. Az antiszemitizmus jó 20-30 éve egyre csak burjánzik az egyetemeken. A Hamász október 7-i támadása után a helyzet csak tovább romlott, és az indulatok még inkább felszínre kerültek. Nem hiszem, hogy ez a probléma egyhamar megszűnik.