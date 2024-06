További több száz ember halhatott meg hőgutában a mekkai zarándoklaton

Juni 2024:



•Unwetter in China: Erdrutsche kosten 9 Menschen das Leben.



•Heat-Dome für Teile der USA.



•In Kalifornien & New Mexico kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände.



•Mekka - Diplomat spricht von 600 Hitzetoten aus Ägypten.



•Superzelle in Thüringen



Alles ganz normal pic.twitter.com/e82AjMlnrU