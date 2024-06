Washington a Covid alatt oltásszkeptikus propagandakampányt indított Kína ellen

A globális járvány tetőpontján az amerikai hadsereg titkos kampányt indított, hogy szembeszálljon Kína növekvő befolyásával a Fülöp-szigeteken, amely nemzetet különösen is súlyosan érintette a halálos vírus, írja a Reuters.

Egy alkalmazott oltásra készül a Xianxi Közösségi Egészségügyi Szolgáltató Központban, Észak-Kína Hebei tartományában, 2022. december 27. (Fotó: Imaginechina/AFP/Han Bing)

A titkos műveletről korábban nem lehetett hallani, a Reuters vizsgálata szerint az volt a célja, hogy kétségeket ébresszen a Kína által szállított oltások és más életmentő segédeszközök biztonságosságával és hatékonyságával kapcsolatban.

Hamis álfilippínó profilokon keresztül a Pentagon propaganda-hadjárata vámellenes kampányba torkollt. A közösségi médiában megjelent bejegyzések kifogásolták az arcmaszkok, tesztkészletek, sőt az első oltóanyag minőségét is, amely a Fülöp-szigeteken elérhető lett – a kínai Sinovac-oltást.

A Reuters legalább 300 fiókot azonosított az X-en, amelyek megegyeztek a Fülöp-szigeteki hadműveletet ismerő volt amerikai katonai tisztviselők által közölt leírásokkal. Szinte mindegyiket 2020 nyarán hozták létre, és a #Chinaangvirus – Tagalog for China is the virus szlogenre összpontosítottak.

A Covid Kínából érkezett, és a vakcina is Kínából érkezett, ne bízzon Kínában!

– ilyen volt egy tipikus bejegyzés 2020 júliusából. A szavak egy kínai zászló melletti fecskendőt és a fertőzések szárnyaló táblázatát ábrázoló fénykép mellett voltak.

Egy másik bejegyzés így szólt: „A Kínából érkező arcmaszk és vakcina: hamis. De a koronavírus valóságos.”

2020 júniusa óta a kínai Sinovac biofarmakon cég együttműködik a Butantan Institute-tal, hogy számos klinikai vizsgálatot végezzenek, amelyek közül a legfontosabb a COVID–19-vakcina III. fázisú klinikai vizsgálata (Fotó: Xinhua/AFP/Butantan Institute)

A Reuters érdeklődésére az X eltávolította a profilokat, és megállapította, hogy ezek vizsgálata és belső adatok alapján egy koordinált kampány részei. Az amerikai hadsereg ezt célzó tevékenysége 2020 tavaszán kezdődött és Délkelet-Ázsián túlra is kiterjedt, mielőtt 2021 közepén megszűnt – állapította meg a hírügynökség.

A propagandakampányt közép-ázsiai és közel-keleti helyi közönségre szabva a Pentagon hamis közösségi fiókok kombinációját használta több platformon is, hogy elterjessze a kínai vakcináktól való félelmet a muszlimok között akkor, amikor a vírus több tízezer ember halálát okozta. A stratégia kulcsfontosságú része volt, hogy felerősítse azt közvélekedést, hogy a vakcinák sertészselatint tartalmaznak, így a kínai oltások az iszlám törvények szerint tiltottnak számítanak.

A Reuters szerint ugyanakkor nem találtak bizonyítékot arra, hogy a Pentagon az amerikai nép körében is hasonló tevékenységet folytatott volna.

A Fehér Ház északi karzata és szökőkútja 2024. június 11-én látható Washington DC-ben (Fotó: Getty Images/AFP/Kent Nishimura)

A Fehér Ház nem válaszolt a titkos programmal kapcsolatos megjegyzésekre. A védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője azonban elismerte, hogy az amerikai hadsereg titkos propagandát folytat a kínai vakcina lejáratása érdekében a fejlődő világban, de a tisztviselő nem volt hajlandó további részleteket közölni.

A kínai külügyminisztérium azt mondta, hogy régóta fenntartja, hogy az Egyesült Államok kormánya manipulálja a közösségi médiát és félretájékoztat.

Manila washingtoni nagykövetsége nem válaszolt a Reuters érdeklődésére, hogy tudott-e a Pentagon hadműveletéről. A Fülöp-szigeteki egészségügyi minisztérium szóvivője ugyanakkor azt mondta, hogy „a Reuters megállapításai megérdemlik, hogy az érintett országok megfelelő hatóságai kivizsgálják és meghallgassák”.