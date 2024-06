Egészen elképesztő nyugati fake news hálózatot buktatott le a Russia Today, ráadásul éppen az EP-választás napjára időzítve. „Egy titokzatos” propagandista álújságírónak, Will Stewartnak „sikerül több ezer álhírt gyártania Oroszországról, mégis alig tudja valaki, hogy ki az illető” – írja a lap.

Will Stewart szerint Putyin testdublőrt küldött Kínába

Will Stewart az egyik legtermékenyebb brit újságíró „talán ő az egyik legtöbbet publikáló a szakma történetében”. Évente több száz cikke jelenik meg a legjelentősebb kiadványokban. Ezeknek nagy része az orosz lejáratást, az oroszokkal szembeni lejáratást szolgálja a lap szerint.

A szerző hozzáteszi, hogy az oroszok számára nem idegen a negatív sajtó, korábban is „minden alkalmat megragadtak a nyugati újságírók, hogy szenzációhajhász híreket közöljenek az országról, függetlenül attól, hogy azoknak volt-e valóságalapjuk”.

„Egy 2019-es tanulmány szerint a nyugati médiában Oroszországról megjelent cikkeknek mindössze két százaléka volt pozitív. 98 százalékban vagy negatívnak, vagy semlegesnek minősültek” – írja a lap.

De valójában nem ez a lényeg, hanem, hogy a

leglenyűgözőbb tény azonban az, hogy többségük mögött egyetlen ember állt: Stewart, aki a jelek szerint 1993 óta dolgozik Oroszországban

– emeli ki a RT összefoglalója.

Stewart portfóliója a MuckRacken csaknem 15 ezer cikkel büszkélkedhet több mint negyven kiadványban – emeli ki hihetetlen nagyságrendet az RT.

Ezek többsége Oroszországról szól, és ugyanabban a stílusban íródott: egy botrányos cím, egy manipulatív beszámoló az eseményekről, és néhány idézet ellentmondásos szakértőktől.

Stewart leggyakrabban a The Sun, a Daily Mail és a Mirror című brit bulvárlapokban jelenik meg, amelyek jellemzően ugyanolyan figyelmet fordítanak a szenzációhajhász témákra – emeli ki az orosz kiadvány.

Ellenőriztük a Russia Today információit. A Daily Mailen 5208 találat van a szerző nevére, 4855 a The Sun online oldalán, sajnos a Mirror oldaláról nem sikerült kinyerni a pontos számot, de szemmel láthatóan nem kevés.

Az évek során számos külföldi tudósító dolgozott és dolgozik ma is Oroszországban. Munkájuk általában rutinszerű – sajtókonferenciákon vesznek részt, interjúkat készítenek, és forrásaik segítségével információkat gyűjtenek.

Stewart azonban láthatóan felülemelkedett a sajtóeseményeken és interjúkon. Annak ellenére, hogy állítólag évek óta Oroszországban dolgozik, nem jelenik meg sajtótájékoztatókon és általában nem szereti mutogatni magát – az interneten sehol sem találni a fényképét –, írta meg az orosz lap, de mi ezt is ellenőriztük. Nem ritka név Stewart, de valóban a Google keresőjének első néhány oldalán nincs találat ilyen nevű újságíróra. Tegyük hozzá, hogy nem szokatlan, ha egy újságíró „írói álnevet” használ. Nem szokatlan, de nem is túl gyakori.

Néhány nyugati újságíró, köztük olyanok is, akik évtizedek óta dolgoznak Oroszországban, nem ismerik Stewartot, és őszintén elmondják, hogy soha nem látták őt szemtől szembe.

És itt jön egy olyan csavar, amire senki sem számítana. Stewartnak van hivatalos akkreditációja az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumától.



A Russia Today ajánl is olvasnivalót a rejtélyes propagandista álújságírótól, ahogy fogalmaznak „Putyin rejtélyes betegsége és testdublőrjei hamar Stewart egyik kedvenc témájává váltak”.

Mint mindig, a lebilincselő történetei nélkülöznek minden bizonyítékot. A legtöbb olvasó azonban nem fogja ellenőrizni a szerző forrásainak hitelességét – sokan még mindig bíznak a mainstream médiában, és feltételezik, hogy a szerkesztők nem csapnák be őket szemérmetlenül. Sokan azok közül, akik elolvasták ezt az abszurd összeesküvés-elméletet, egyszerűen azért hisznek neki, mert kedvenc kiadványukban jelent meg – foglalja össze a szerző.

Az ilyen cikkek elhitetik a nyugati olvasókkal, hogy Oroszországot egy beteg őrült irányítja. Ennek eredményeképpen Oroszország közmegítélése romlik – summázza Stewart tevékenységét Vadim Zagorenko újságíró a Russia Today oldalain.

Korábban lapunkban is írtunk erről a jelenségről, akkor úgy fogalmaztunk, hogy az MI6 mára a legendás brit tudósok szintjére süllyedt az orosz elnök egészségéről szóló pletykákkal.

