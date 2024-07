Dehogy hagyták el Oroszországot a multi cégek

A hírügynökség tájékoztatása szerint 2022 februárjáig összesen legalább 659, különböző területeken működő amerikai cég képviseltette magát Oroszországban. Összesen 159 szervezet a korábbi üzemmódban működik tovább Oroszországban, további 178 pedig ugyanúgy, de olyan változásokkal, mint a beruházások felfüggesztése, a marketingtevékenység korlátozása, áruik forgalmazókon keresztül történő szállítása vagy márkaváltás.

Duplájára nőtt a Coca-Cola orosz vállalatának nyeresége 2023-ban az első háborús évhez, 2022-höz képest (Forrás: Magyar Nemzet grafika)

A Procter & Gamble, a Colgate-Palmolive, a Johnson & Johnson, a PepsiCo, a Mars és a Coca-Cola továbbra is működik Oroszországban. Emellett a Burger King, a TGI Fridays és a Papa John's is működik. Maradnak a Guess és a Crocs ruházati márkák. A Coca-Cola nem csak, hogy ott maradt Oroszországban minden ellenkező hír ellenére, de jelentősen tudta növelni profitját is, erről korábban lapunk is részletesen írt.

A Coca-Cola orosz vállalata úgy növelte a nyereségét, hogy közben a kiadásait is sikerült csökkenteni a felére (Grafika: Magyar Nemzet Forrás: SPARK-Interfax)

322 szervezet, vagyis az összes szervezet 49 százaléka hagyta el teljesen az orosz piacot, vagy szüntette be az orosz vállalatokkal való együttműködést.

Májusban a Financial Times (FT) Western businesses backtrack on their Russia exit plans címmel közölt cikket. A lap a távozás bürokratikus akadályainak növekedésével és Oroszország fogyasztói aktivitásának élénkülésével magyarázta, hogy miért maradnak a nyugati cégek, márkák.

Borítókép: a 2023. április 25-én készült fényképen a sült krumpli, csirkeszárny és üdítőital látható az egykori KFC, ma Rostic's étterem orosz változatában (fotó: AFP)