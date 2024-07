Deutsch Tamás: Rezeg a léc, bajban Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a magyar miniszterelnök békemissziója miatt (ez most a háborúpártiak szemében a főbűn) a brüsszeli testület és annak tagjai bojkottálják a magyar soros elnökség által szervezett budapesti informális miniszteri találkozókat. Ursula von der Leyen azonban egyszerre két lovon is fordítva ül. Nem használhatja fel saját politikai hasznára egy uniós intézmény, jelesül az Európai Bizottság működtetését. Ha valami, na hát ez biztosan ellentétes az uniós szerződésekkel. Másrészt az általa meghirdetett, a személyes kampánycéljait szolgáló bojkott valójában nem is a soros elnökségi feladatokat ellátó tagállamot bünteti, hanem mind a 27 szuverén tagállam tanácsi képviselőivel szemben elfogadhatatlan magatartás.