Élhetetlenné teszik a migránsok a spanyol turistaparadicsomot + videó

Verekedések, rablások és szexuális zaklatások - ezek az események szinte a hétköznapi élet részévé váltak az alicantei Guardamar del Segurában, miután a Kanári-szigetekről több mint kétszáz illegális bevándorlót szállították át a városba. Az afrikaiakat, akik között sok a kiskorú is, a szocialista kormány utasítására három szállodában helyezték el ideiglenesen.

Guardamar ha decidido tomar medidas después de que @voz_populi se hiciese eco de los disturbios violentos que han ocurrido por parte de algunos inmigrantes ilegales alojados en el céntrico Hotel Parquemarhttps://t.co/bqkAAVGdln — Vozpópuli (@voz_populi) July 23, 2024

Az egyik helyi rendőr a Telecinconak adott interjújában elmondta, hogy szinte naponta kapnak bejelentést a helyiektől és a nyaralóktól különböző bűncselekményekről, miközben Guardamart korábban mindenki a Costa Blanca egyik legnyugodtabb turistavárosaként emlegette, ahol nem volt gond a közbiztonsággal.

🔴 URGENTE | Un Policía denuncia que la acogida de MENAS en un hotel de Guardamar ha convertido el municipio en inhabitable y señala al alcalde del PSOE: “No está velando por nuestra seguridad”.



“Se están produciendo agresiones y violaciones, han alterado el orden social”. pic.twitter.com/ibSoTKRcqf — Unai Cano (@unaicano10) July 22, 2024

Az ügynök szerint a szenegáliak többsége tökéletesen beilleszkedett, de később érkeztek marokkóiak és algériaiak is, akik viszont valóságos káoszt szabadítottak nemcsak a nekik ágyat biztosító hotel dolgozóira, hanem a lakókra is.

Példaként említette meg, hogy július 14-én este a spanyolok Eb-győzelme után észak-afrikaiak egy csoportja megvert egy 19 éves fiatalembert az egyik bárban. Az erőszak előzménye egy vita volt, ami azután alakult ki, hogy a migránsok elvettek tőle egy italt. Ugyanezen az estén több bejelentés érkezett a szórakozóhelyen ünneplő lányoktól is. Volt akinek ellopták a táskáját, másokat szexuálisan molesztáltak.

A rendőr elmondta, hogy az egyik befogadó hotel dolgozói is rendszeresen hívják ki őket, hogy segítséget kérjenek, mivel a migránsok között rendszeresek a verekedések a szálláshely falain belül is. Egyik takarítójukat szexuálisan zaklatták, egy vendégük pedig olyan súlyosan megsérült az egyik összetűzés során, hogy kómába esett. Hozzátette, hogy az elmúlt néhány hónapban egy kollégája is megsérült az egyik menekült miatt, de kialakult egy veszélyes, késes tömegverekedés is a marokkóiak között.

Violencia en Guardamar: paliza a un joven, amenazas a la Policía y tocamientos a mujeres



Las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ayuntamiento están preocupación por el aumento de incidentes por la llegada de los inmigrantes trasladados desde Canariashttps://t.co/MdAVr11uRn — Full Kill (@fullkill_) July 23, 2024

A helyzetet csak rontja, hogy több migránst már kiutasítottak a szállodákból, mivel képtelenek a békés együttélésre. Emiatt viszont többen már az utcán élnek, felügyelet, valamint papírok nélkül, és sorra követnek el rablásokat, de azonosítani nem tudják őket.

Repulsa del Ayuntamiento de #Guardamar por dos agresiones más de inmigrantes https://t.co/cK9hNhkm7w — INFORMACIÓN Vega Baja (@inf_vegabaja) July 22, 2024

Egy helybeli eközben arról mesélt a tévécsatornának, hogy a migránsok rendszeresen próbálnak úgy pénzhez jutni, hogy a szabadon használható önkormányzati sportközpont mellett apróért zaklatják a guardamari gyerekeket és addig nem engedik be őket a pályára, ameddig nem fizetnek nekik valamennyit.

Un vecino de Guardamar del Segura donde hay un centro de ilegales, denuncia que los inmigrantes y MENAS, quieren cobrar a los chicos del pueblo para dejarles utilizar las pistas deportivas. pic.twitter.com/aovxb9Hu85 — David Santos (@davidsantosvlog) July 22, 2024

A Vozpopuli című lapnak egy másik guardamari lakos úgy fogalmazott, hogy a gyerekek már félnek kimenni éjszaka az utcára. Hozzátette, hogy a város korábban egy teljesen veszélytelen hely volt, ami viszont most történik, mindenkit aggaszt és egyértelmű, hogy az oda áttelepített illegális migránsok többsége alkalmatlan arra, hogy a spanyolokkal együtt éljen.

A szocialista spanyol kormány tavaly októberben döntött úgy, hogy a Kanári-szigetekre érkezett illegális bevándorlókat fokozatosan átszállítja a félszigetre és elosztja őket a régiók között, hogy így tehermentesítse a szigetvilág túlterhelt befogadórendszerét. Ugyanezt tervezik most az ott lévő kiskorúakkal is, akik szüleik nélkül érkeztek Spanyolországba. A kanári kormány befogadóközpontjaiban ugyanis mindössze kétezer férőhely van számukra, de már hónapok óta a hatezret közelíti az általuk ellátott gyerekek száma.

A hatóságok szerint idén minden illegális migrációs rekord megdőlhet Spanyolországban. Csak a Kanári-szigetekre közel húszezer menekült érkezett június 30-ig, ami 167 százalékkal haladja meg az előző évi adatokat, amikor alig több mint hétezren kötöttek ki a szigetcsoport tagjain.

Borítókép: Szétverik a kedvelt turistaparadicsomokat a migránsok Spanyolországban (Fotó: AFP/Anadolu)