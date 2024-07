Ez várható a holnapi brit választásokon

Jön a brit választás csütörtökön: a közvélemény-kutatások egybehangzó eredményei alapján magabiztos munkáspárti többséget eredményezhet a Konzervatív Párttal szembeni társadalmi elégedetlenség. De mit jelenthet ez hosszú távon a szigetország számára? John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke erről is beszélt a Mandinernek. A várakozások szerint a Munkáspárt elsöprő erejű vereséget fog mérni az országot tizennégy éve vezető Konzervatív Pártra, miközben öt éve még 12 százalékos előnnyel győzedelmeskedett a jobboldal.

Arról, hogy mi ment ennyire félre, John O’Sullivan azt mondta, hogy kezdetben még nem mentek rossz irányba a dolgok, végül is átvészelték a Brexitet. Most, hogy a Covid már mögöttük van, az Egyesült Királyság gazdasága fejlődik. Sok mindent rosszul kezeltek a Coviddal kapcsolatban, ennek pedig hosszú távú rossz hatásai voltak, ahogy a Brexitnek is vannak hosszú távú jó hatásai.