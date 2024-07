Most Giorgia Meloniba szállt bele az Európai Bizottság

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben fordult Ursula von der Leyenhez az Európai Bizottság újraválasztott elnökéhez, hogy tisztázza az Olaszország ellen felhozott vádakat jogállamisági kérdésekben. Úgy tűnik, hogy most Rómát vette célba a bizottság, azzal vádolva a jobbközép kormányt, hogy megalakulása óta sérül a sajtószabadság.

A jogállamiság helyzetéről készített éves jelentés ugyanis elmarasztalóan mutatja be Olaszországot.

Az eset kísértetiesen hasonlít a korábban Magyarországgal szemben alkalmazott támadásokhoz.

Az olasz miniszterelnök négy nappal a beszámoló közzétételét követően tollat ragadott, hogy magyarázatot adjon Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek és ismertesse a tényeket. A valóság nem más, minthogy az olasz baloldal elferdített narratívát szolgáltatott, hamis információkat juttatott az uniós intézményekbe, hogy lejárassa a Meloni-kormányt. Az álhírek azonban könnyedén cáfolhatók, melyet azonnal meg is tett az olasz miniszterelnök a következőket írva:

Kedves Ursula, az éves jelentés az olasz kormány által támogatott és értékelt gyakorlat. Most az első alkalommal fordult elő, hogy egyesek politikai célkitűzéssel próbálják meg eltorzítani a tartalmakat, hogy megkíséreljék megtámadni a kormányt. Néhányan odáig mentek, hogy azt állították, hogy Olaszországban veszélybe került a jogállamiság, különösen a közszolgálati műsorszolgáltatás tekintetében. Azt állítják, hogy a Rai vezetősége túlzott politikai beavatkozásnak van kitéve és a szerkesztőségi irányvonal megváltozása vezetett az újságírók lemondásaihoz

– írja Meloni a levélben.

Arra is emlékezteti a bizottsági elnököt, hogy közszolgálati sajtó függetlenségének garanciáival kapcsolatban 2015-ben, a Renzi-kormány idején született döntés. Az újságírók Raitól való távozásával kapcsolatban az olasz miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a munkakapcsolatok a szokásos piaci dinamika miatt szakadtak meg. Néhányan az új vezérigazgató érkezése előtt távoztak, mások pedig úgy döntöttek, hogy új tapasztalatokat szereznek, annak ellenére, hogy a cég megerősítette helyüket. Az egyenlő versenyfeltételekkel kapcsolatban azt is elmondta Giorgia Meloni, hogy a kormányok mindig is legitim módon tájékoztathatták a polgárokat tevékenységükről.

Az olasz kormányfő végül úgy fogalmazott, ügyetlen támadásokról van szó, amelyek csak az európai vitát szennyező álhírek használatának sivár kontextusában tudnak érvényesülni.

Meloni sajnálatát fejezte ki, amiért politikai játszmákra használták fel a bizottságot, valamint hogy a hamis hírgyártás egyre jobban begyűrűzik az európai intézményekbe és negatívan befolyásolja több ország kormányának megítélését. Elferdítik a valóságot, így a politikai párbeszéd is ellehetetlenül. A kormánypárt szerint szomorú, hogy az olasz baloldal attól sem riad vissza, hogy befeketítse saját hazáját, csak hogy megtámadhassa a Meloni-kormányt.

A jobbközép ambiciózus intézményi reformtervének megbuktatói nem mások, mint a baloldali politikusok. Ők azok, akik olyan kampányokat szítanak, amelyek visszhangot kapnak a baloldali sajtóban és a többnyire baloldali beállítottságú egyesületekben, és amelyek hozzájárulnak a bizottság jelentésének elkészítéséhez

– írja Carlo Fidanza, az Olasz Testvérek párt európai parlamenti képviselője. Sajnálatosnak tartja, hogy a Meloni-kormány megtámadása érdekében a baloldal soha nem hagyja ki a lehetőséget a nemzet hiteltelenítésére. A baloldali Demokrata Párt szerint Meloni Ursula von der Leyenhez címzett levele nem más, mint egy szélmalomharc.

