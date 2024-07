Hiba volt hagyni, hogy az orosz–ukrán konfliktust a lengyel–magyar viszony vízválasztó kérdésévé tegyék

Egyedülálló magyar modell

Kövér László a magyar modellt egyedülállónak nevezte Európában. Kiemelte, hogy a hagyományos médiafelületeket tekintve, a baloldali ellenzékkel összevetve azonos eséllyel juttathatják el az üzeneteiket a választókhoz. A közösségi média a techóriások kezében más kérdés, mivel cenzúrázzák és korlátozzák azokat a tartalmakat, amelyeket politikailag inkorrektnek tartanak. – Ezzel az új kihívással kell szembenéznie az olyan konzervatív pártoknak, mint a PiS és a Fidesz – közölte.

Kitért arra is: a Fidesz 1988 óta aktív, organikusan fejlődik, voltak kisebb-nagyobb bukásai, de végső soron egy olyan bajtársi közösség, amely a tekintéllyel és karizmatikus készséggel bíró Orbán Viktor köré szerveződve Közép-Európa legsikeresebb pártja lett.

Lengyelországban viszont a jobboldal mindig is kevésbé volt stabil, pártok alakultak, oszlottak fel, tűntek el; itt más alapokkal és tapasztalatokkal rendelkeznek – fűzte hozzá.

Az Országgyűlés elnöke úgy látta, a baloldali pártoknak könnyebb az együttműködés, mert a semmi, az üresség, eszmék hiánya homogenizálja őket, valódi értékek nélkül nem különbözhetnek egymástól.

Magyarországon a jobboldali politika az „Isten, haza, család” hármas jelszavának jegyében zajlik a két világháború közötti időszak óta. – Ma is ezek azok az alapvető értékek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük egymást, és közös megoldásokat találjunk a demográfiai vagy kulturális problémákra, amelyek éppen ezen eszmék elhagyásából erednek – hangsúlyozta.

Fiatalok és politika

Kövér László arra a felvetésre, hogy a fiatalok őrült módon liberalizálódnak, azt mondta:

a fiatalok mellőzik a politikában való részvételt, nem érdekli őket, nem feltétlenül látják a pozitív összefüggést a politikai döntések és a saját sorsuk alakulása között, viszont hajlamosak az éppen fennállóval szembeni lázadásra, radikális elutasításra.

– Van, ahol ez a minden kötöttségtől való szabadság illúzióját kínáló liberalizmus irányába löki őket, van, ahol pedig éppen a baloldalból ábrándulnak ki, és a radikális jobboldal felé tájékozódnak – mutatott rá.

Kifejtette: nálunk még mindig a Fidesznek van a legnagyobb szavazói aránya a fiatal szavazók körében, és a Momentum nevű párt, amely önmagát a Fidesz utáni fiatal generációk szószólójának kikiáltva robbant be, most bajban van – a mostani választáson kevesebb mint négyszázalékos támogatottságot szerzett, és kiesett az Európai Parlamentből. Kérdésre kitért arra is, hogy ma a katolikusokat és a protestánsokat sokkal több dolog köti össze, mint ami elválasztja. Sajnálatos módon ezek között a legfontosabb az a keresztényellenes lelki terror, ami egyre inkább uralja az európai nyilvánosságot, s ami már néhol átlép az egzisztenciális fenyegetés határain is – mondta. Kiemelte: közös értékek vannak, amelyeket együtt kell ápolnunk, és Szent II. János Pál törekvéseit folytatva ebbe be kellene vonni az ortodoxokat is.