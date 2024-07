Kihallgatják Pedro Sánchez spanyol kormányfőt felesége korrupciós ügyében + videó

Tanúként hallgatják ki a szocialista spanyol kormányfőt felesége korrupciós ügyében. Pedro Sánchezt a jobboldali Vox kezdeményezésére július 30-ra idézte be a bíró. Santiago Abascal pártvezető az X-en azt írta, hogy a spanyolok nem ilyen miniszterelnököt érdemelnek és pártja betartja, amit a választópolgároknak ígért.

Sánchez es citado a declarar por el juez a petición de la acusación popular liderada por VOX.



Aunque casi la totalidad de los medios de comunicación lo oculten, VOX lo anunció en la tribuna del Congreso el 17 de julio, y lo solicitó al juez en este escrito del 19 de julio. pic.twitter.com/L8vmoGoIJm — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 22, 2024

„Megteszünk mindent, ami tőlünk telik, és az összes rendelkezésre álló erőforrást felhasználjuk annak érdekében, hogy leszámoljunk a spanyol történelem legkorruptabb kormányával” – fogalmazott Abascal.

Siempre hemos dicho que haremos todo aquello que esté en nuestra mano y que utilizaremos todos los recursos disponibles para poner fin al gobierno más corrupto de la historia.



VOX cumple. https://t.co/1FoDZEpmZL — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 22, 2024

Sánchez feleségét, Begona Gomezt a jobboldali Manos Limpias (Tiszta kezek) nevű szervezet jelentette fel, mert felvetődött, hogy az elmúlt években visszaélt pozíciójával és állami szerződésekhez, illetve támogatásokhoz segített hozzá olyan vállalkozókat és cégeket, akik a személyes kapcsolatrendszerének tagjai. Az ügyben érintett lehet az Air Europa légitársaság, valamint a Madridi Complutense Egyetem egyik tanszéke, sőt európai uniós források is. Utóbbi miatt az Európai Ügyészség is bekapcsolódott a vizsgálatba. Gomez múlt pénteken megjelent ugyan a bíróságon, de nem volt hajlandó vallomást tenni.

A bíró ugyanakkor már gyanúsítottként hallgatta ki Juan Carlos Barrabés vállalkozót, aki elmondta, hogy többször tárgyalt üzleti ügyben Gomezzel, sőt háromszor a kormánypalotában találkoztak. Állítása szerint ezeken az összejöveteleken a kormányfő is részt vett.

A Voxos Jorge Buxadé közölte, hogy azért kezdeményezték Sánchez kihallgatását, mert miniszterelnökként kötelessége elmagyarázni, hogy mi is történt körülötte az elmúlt években, valamint be kell számolnia a Barrabés által említett találkozók témáiról is.

A szocialista párt (PSOE) azonban politikai támadásként értelmezi a Vox lépését és fellebbezni készül ellene, ahogy azt Begona Gomez ügyvédje is megtette kedd reggel. A kormánypárt úgy véli, hogy az egész ügy indokolatlan, hamis hírekre épül, politikai indíttatású és jogalap nélküli, a Néppárt (PP) és a VOX pedig csak politikai előnyt akar belőle kovácsolni, amit az egy évvel ezelőtti választásokon – szerintük – nem értek el. Hozzátették: remélik, hogy az igazságosság végül győzni fog és a jobboldal nem éri el a célját.

Begoña Gómez recurre la decisión del juez de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez https://t.co/N251ppIqAD pic.twitter.com/D8vfGFruN5 — Europa Press TV (@europapress_tv) July 23, 2024

Mivel a törvények lehetőséget biztosítanak rá, Pedro Sáncheznek nem kell majd személyesen megjelennie a bíróságon, tanúvallomását a kormánypalotában veszik fel, ahová az ügyet vizsgáló Juan Carlos Peinado személyesen látogat el. A bíró Sánchez beidézésével azonos időben bejelentette azt is, hogy a Madridi Complutense Egyetem egyik rektorának státusát tanúról gyanúsítottá változtatta a Gomez-ügyben. Őt a kormányfő előtt egy nappal, július 29-én hallgatja majd ki.

