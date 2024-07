Menczer Tamás: Orbán Viktor javaslata logikus és mindenki számára megfontolandó

Hozzátette: ennek oka egyrészt az, hogy Orbán Viktor valóban békét akar, másrészt, hogy – ellentétben számos brüsszeli politikussal – a magyar miniszterelnöknek „van gondolata”. Az általa javasolt, határidőhöz kötött tűzszünetről a kommunikációs igazgató azt mondta, az nagyon logikus, reményei szerint mindenki számára elfogadható, de legalábbis megfontolásra érdemes javaslat.

Menczer Tamás az M1 aktuális csatorna műsorában közölte:

mivel a diplomáciai tárgyalások nehézkesek, hosszadalmasok és legfőképpen eredménytelenek, a magyar javaslat az, hogy előbb legyen tűzszünet és utána tárgyalás. A határidőhöz kötés pedig válasz azoknak, akik azért nem akarnak tűzszünetet, mert az szerintük befagyasztja a jelenlegi helyzetet és Oroszországnak kedvez.

Ha ugyanis a tárgyalás eredménytelen és a felek ragaszkodnak hozzá, akkor a háború folytatható, de „legalább próbáljuk meg!” – hangoztatta.



Menczer Tamás, a Fidesz képviselője felszólal a napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. június 10-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Hozzátette:

a csatatéren nincs megoldás, az elmúlt több mint két évben folyamatosan a háború eszkalációját láttuk. A helyzet minden nap egyre rosszabb lett, emberek halnak meg, gyerekek maradnak árván. Ennél sokkal jobb, ha leülnek és tárgyalnak.

Menczer Tamás reményt keltőnek nevezte a kárpátaljai magyarok elvett jogaival kapcsolatos tárgyalásokat, majd hozzátette, hogy Magyarország minden szomszédjával a jó kapcsolatokban érdekelt, és ezért mindent meg is tesz.

Reményét fejezte ki, hogy Ukrajnával sikerül rendezni a vitás kérdéseket, a tervezett átfogó együttműködési megállapodás jó alapja lehet a vitamentesebb és eredményesebb kapcsolatnak.

Menczer Tamás mindkét műsorban beszélt arról, hogy az európai parlamenti választásokon az emberek azt mondták, változást akarnak, a Patrióták Európáért frakciószövetséget pedig azért kellett létrehozni, hogy érvényt szerezzenek az emberek akaratának, és valóban elinduljon ez a változás.

Meglátása szerint a „magát jobboldalinak hazudó” Európai Néppárt, az élén Manfred Weberrel, „elcsalta a változást”. Begyűjtötte a jobboldali szavazatok egy részét, majd nem a jobboldallal, hanem a balliberális oldallal kötött szövetséget, ezért van szükség a Patrióták Európáért szövetségre, amely azt akarja, hogy Brüsszelben is vegyék figyelembe az emberek akaratát.

A Patrióták Európáért már most egy rendkívül eredményes kezdeményezés, és egyre nagyobb és eredményesebb lesz – mondta.

Beszélt arról is, hogy nemcsak a szavazópolgároknak, hanem a politikusoknak is igényük volt már egy ilyen politikai közösségre, amelyben a nevükön nevezik a dolgokat, és amelyben valóban az európai emberek érdekében cselekszenek: békét, biztonságot és fejlődést akarnak – tette hozzá Menczer Tamás.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (háttal) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Kijevben 2024. július 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)