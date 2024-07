Salvini: A harmadik legerősebb alakulat lesz a Patrióták Európáért formáció

Az olasz kormányfőhelyettes nyilatkozatában elmondta, mindent meg fognak tenni, hogy megakadályozzák Von der Leyen újraválasztását, valamint a szocialisták és az ökofanatikusok szövetségre lépését, akik újabb adókat és migránsok tömkelegét hoznák Európára. Hihetetlennek nevezte, hogy micsoda agresszióval ragaszkodnak pozíciójukhoz a választásokon vesztes politikusok. Pont ezért döntött úgy, hogy pártja részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád építésében.

Céljuk, hogy a harmadik legerősebb alakulat legyenek az EP-ben. Salvini a Libero napilapnak azt is elárulta, hogy a héten bejelentik csatlakozási szándékukat. Sorsfordító napok következnek az európai politika szempontjából, amelyek jelentősen megváltoztatják a korábbi politikai erőviszonyokat Brüsszelben.

A Liga főtitkára azt is elmondta, meggyőződésük, hogy nem lehet továbbra is figyelmen kívül hagyni az európai polgárok akaratát, akik egyértelmű irányváltást akarnak az európai intézményekben.

Az elmúlt években propaganda zajlott, amellyel megpróbálták nevetségessé tenni és ledegradálni azokat, akik – mint a Liga, vagy Marine Le Pen – másfajta európai modellt javasoltak. A valóság azonban erősebb minden hazugságnál, most már világos, hogy Európa lakossága radikális változást akar. A Ligával azonos nézőpontot valló szövetséges pártok a konszenzus csúcsán vannak a kontinens nagy részén, Franciaországtól Hollandiáig és Ausztriáig – nyilatkozta Salvini.

Reményét fejezte ki, hogy minden jobbközép erő megtalálja az összhangot, hogy valódi változást lehessen elérni az európai intézményekben, hogy ne kerülhessen újra hatalomra a baloldal, amely az elmúlt években adókkal, kínai elektromos autókkal és számos szankcióval károsította meg az európai családokat és vállalkozásokat.

A kormányfő-helyettes arra is kitér, hogy az Orbán Viktor által kezdeményezett alakulathoz való csatlakozása nem jelentheti az olasz kormány meggyengülését, vagy a koalíciós társak közötti együttműködés megtorpanását. Az uniós politika nem lehet megosztó tényező a jobbközép kormányon belül. Hűségesek maradnak Giorgia Meloni kormányfőhöz és a korábbi közös célkitűzésekhez. A kormány stabilan folytatja küldetését egészen 2027-ig, azaz a következő parlamenti választásokig. Ezt elsősorban azoknak üzente, akik kormányválságot vizionáltak a napilapok hasábjain. Azt feltételezik, hogy nem tudnak sok ideig egy tető alatt maradni a koalíciós társak, mivel az EP-ben mindhárman más alakulatokban foglalnak helyet.

A Liga főtitkára újságírói kérdésre kommentálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijevi és moszkvai látogatását, a békemisszió megkezdését.

Mindenfajta kezdeményezést szívesen látunk, amely az igazságos béke elérésére törekszik. Természetesen szem előtt kell tartani azt, hogy kit támadtak meg és ki a támadó.

Salvini elmondta, bízik abban, hogy az olasz kormány szilárd diplomáciai hagyományaira támaszkodva segíteni tudja a békemissziót.

Ennek az átkozott háborúnak véget kell vetni

– jelentette ki a politikai vezető, hozzátéve jobban szereti a szentatya bölcsességét, mint a fegyveres lobbit és a mindenre kiterjedő konfliktus támogatóit.

Salvini arról is szólt, hogy tervei között szerepel, hogy a közeljövőben meglátogassa Donald Trump amerikai elnökjelöltet. Nemrég nagyon szívélyes telefonbeszélgetése volt Trumppal, szolidaritását fejezte ki a bírósági üldöztetésért, valamint a személyes megbecsülésének és barátságnak adott hangot. Hozzáfűzte, reméli, hogy az elnökválasztás előtt lehetőség lesz egy személyes találkozóra. Kitért arra is, hogy nem hiszi, hogy egy olyan állapotban lévő ember, mint Biden, továbbra is vezethet egy olyan hatalmat, mint az USA. Úgy véli, hogy a republikánusok győzelme a párbeszédhez való visszatérést jelentheti mind a Közel-Keleten, mind Kelet-Európában. Matteo Salvini röviden kommentálta azt a tényt is, miszerint Roberto Salis, a budapesti börtönben fogva tartott, majd európai parlamenti képviselővé választott Ilaria Salis apja, feljelentette azokat a Liga-aktivistáit, aki ellenvéleményüknek adtak hangot lányával szemben.

Salvini szerint Roberto Salis arrogáns, felületes és tudatlan ember. Igaz, hogy demokráciában élünk, de akkor sem osztja az elképzeléseit, és azt sem érti, hogyan szavazhattak egy külföldön fogva tartott hölgyre, akinek korábban Olaszországban is voltak összetűzései a hatóságokkal.

Salvini hozzáfűzte, csak reménykedik abban, Salis, akinek most szép fizetése van, mindenki javára dolgozik majd az EP- ben, nem csak a saját érdekében.