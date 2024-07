Sok a bűnöző a kanári-szigeteki kiskorú migránsok között

Az El Debate című lap a helyieket kérdezte meg arról, hogy ők milyennek látják azokat a migránsgyerekeket, akik kísérő nélkül érkeztek a Kanári-szigetekre. Egy La Veguetában élő nő elmondta, hogy a tinikorú bevándorlókkal rendszeresen probléma van, például a tömegközlekedési eszközökön szinte mindig vitatkoznak, verekednek. Hozzátette viszont, hogy ezeket a konfliktusokat általában saját maguk között robbantják ki és oldják meg, a helyiekkel viszont alapvetően békések.

Los vecinos de Lanzarote sobre los menas: «Me da miedo ir sola, muchos vienen a delinquir» «Siempre van en grupo, no es uno aislado».



No se tienen que repartir por España, para descongestionar Canarias la única solución son las devoluciones en caliente

pic.twitter.com/qVsihfvcsv — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧a ☆ 🇪🇸 (@progrestonn) July 11, 2024

Egy fiatal lány arról számolt be, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, mivel kénytelenek befogadni ezeket az embereket, illetve kiskorúakat. Hozzátette, hogy egy ideje már fél egyedül kimenni az utcára, mert bár nem minden illegális migráns bűnöző, nagyon sokan érkeznek azért Spanyolországba, hogy bűncselekményeket kövessenek el. Elmesélte, hogy rokonait a közelmúltban megpróbálták kirabolni, de több ismerőse beszámolt már szexuális zaklatásokról is. Utóbbi elsősorban azokhoz köthető, akikről általában orvosi vizsgálatok után derül ki, hogy bár 18 év alattinak vallották magukat, valójában már rég nagykorúak, de ezt a hivatalos születési adataik híján nem tudják bizonyítani, így továbbra is kiskorúként kezelik őket.

Más lakók mindössze annyit mondtak a lapnak, hogy inkább ne kérdezzék őket az illegális migrációról, mert csak “nagyon csúnya dolgokat” tudnának mondani, ezért inkább hallgatnak.

A lanzarotei lakosok a központi szocialista kormány segítségét kérik a helyzet megoldásához és egyetértenek azzal az intézkedéssel, hogy a migránsgyerekek egy részét más spanyol közösségekbe helyezzék át. Kifejtették, hogy észszerűnek tartják ezt a lépést, mivel a Kanári-szigetek tele van, túl kicsi ahhoz, hogy ennyi kiskorút ellásson. Úgy gondolják, hogy ha más régiók is befogadnak gyerekeket, azzal a szigetlakók élete nyugodtabb lehet. Többen hozzátették ugyanakkor, hogy sajnálják a többi spanyol állampolgárt is, hisz egyes kiskorúak viselkedése máshol is problémát fog jelenteni, mert a valóság az, hogy néhányan tényleg a jobb jövőért érkeznek Spanyolországba, mások viszont egyáltalán nem.