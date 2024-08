Ebben az uniós országban gyártották a legtöbb sört tavaly

In 2023, EU countries produced 32.5 billion litres of beer. 🍺



🍻Top beer producers:

🇩🇪Germany (7.2 bn litres; 22.3% of the total EU production)

🇪🇸Spain (4.0 bn litres; 12.4%)

🇵🇱Poland (3.5 bn litres; 10.8%)#InternationalBeerDay



Learn more ➡️https://t.co/baByvB40UU pic.twitter.com/eOnqepvqPx