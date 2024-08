Justin Trudeau életére törtek volna?

A rendőrség szerint egy férfi erőszakos fenyegetést küldött az X-en Trudeau-nak, illetve a terveit megakadályozni próbáló rendőrségnek és biztonsági személyzetnek is, mindezt a férfi által közzétett videóból szűrték le. A kanadai szövetségi rendőrség (RCMP) az ontariói York rendőrségének közreműködésével tartóztatta le a férfit.

A 33 éves Dawid Zalewski a rendőrségi jelentés szerint nem rendelkezik állandó lakcímmel, és nem ez az első eset, hogy erőszakkal fenyegetőzik.

„Első számú prioritásunk mindig is a kanadaiak biztonsága volt és lesz” – hangsúlyozta a rendőrség.

Zalewskit két héttel az után tartóztatták le, hogy fenyegetés gyanújával vádat emeltek két albertai férfi ellen. A kanadai szövetségi rendőrség júliusban közölte, hogy a férfiak Trudeau mellett más politikusok megöléséről is fenyegető tartalmakat töltöttek fel az X-re és a YouTube-ra.

