Nem tesz le Ukrajna az orosz atomreaktorok megvásárlásáról

Még saját pártjának képviselői is támadják az ügyletet, de ennek ellenére is végigvinné a több százmillióba kerülő orosz atomreaktorok megvásárlását az ukrán kormány. Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter a háborúban álló ország megtépázott energetikai rendszerének igényeivel magyarázza a beruházás szükségességét – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Haluscsenko szerint az atomenergiának köszönhetően nem omlott még teljesen össze az ukrán energiahálózat az orosz támadások nyomán. Egy atomenergia-projekt kivitelezése évekig tart, így a lehető leghamarabb meg kell kezdeni a munkát – indokolta a sietséget a tárcavezető.

Mint arról beszámoltunk, az ukrán kormány két új blokkot szeretne üzembe helyezni az ország nyugati részén található hmelnickiji atomerőműben. Ehhez Bulgáriában tárolt orosz tervezésű reaktorokat vásárolnának meg nagyjából 600 millió dolláros áron.

Az ukrán parlamenti képviselők – köztük Zelenszkij párrtársai is – szkeptikusak az ügylettel kapcsolatban. Kétségbe vonják, hogy ez lenne a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldás az áramellátás biztosítására, és korrupció lehetőségére gyanakszanak.

Megengedhetjük-e magunknak, hogy orosz atomreaktorokat vásároljunk a teljes körű invázió alatt? És milyen állapotban vannak ezek a reaktorok? Bulgária tíz-tizenkét évvel ezelőtt vásárolta őket, vajon működni fognak-e, amikor Ukrajnába érkeznek?

– tette fel a kérdéseket Andrij Zsupanyin képviselő.

Haluscsenko azonban eltökélt, hogy meggyőzi a szkeptikusokat, és elindítja a projektet.

Folytatjuk a munkát a parlamenttel a törvény elfogadása érdekében, mert ez egy nagyon fontos projekt számunkra

– mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy bízik benne, hogy a törvényhozók végül rábólintanak a javaslatra.

A miniszter szerint az ukrán hatóságok igyekeznek minden, az orosz támadások után még menthető energetikai létesítményt ismét működőképes állapotba hozni, de hangsúlyozta, hogy

Ukrajna „az ország történetének valószínűleg legkeményebb tele” elé néz.

A szóban forgó két reaktort Bulgária a Kozloduj atomerőműben tervezte üzembe helyezni, azonban végül az amerikai Westinghouse céggel állapodott meg. Ezzel a vállalattal az ukránok is együttműködnek, a kormány két további atomreaktor telepítését is tervezi, amelyek az amerikai cég technológiáját használnák – mutat rá az Euractiv brüsszeli hírportál.

