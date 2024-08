Nemet váltanak a spanyol erőszaktevők, hogy elkerüljék a szigorú büntetéseket

Megváltoztatta nemét egy sevillai férfi, hogy elkerülje a családon belüli erőszakért kiszabható ítéletet – erről számolt be a regionális sajtónak José Antonio Sires ügyvéd, aki azt a nőt képviseli, akit a férfi fizikailag és pszichológiailag is bántalmazott egy évtizeden keresztül. Elmondta, hogy ügyfele öt évvel ezelőtt szakított végleg a bántalmazóval, de a bíróság már 2014-ben is több védelmi intézkedést hozott az agresszorral szemben, aki ezeket sorra megszegte. Végül 2019-ben tizenöt hónap börtönre ítélték.

Un condenado a 15 meses de cárcel por agredir a su pareja ha eludido el ingreso en prisión tras cambiar su sexo en el Registro Civil, lo que ha hecho que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se inhiba, ha informado a EFE el abogado de la víctima, José Antonio Sires. pic.twitter.com/eMyPFegxtx — EFE Andalucía (@EFE_Andalucia) August 21, 2024

Számos fellebbezés után 2023 szeptemberében jogerősen is börtönbe vonulásra kötelezték, de kiderült, hogy a végleges ítélet előtt egy hónappal kérvényezte neme megváltoztatását az anyakönyvi hivatalban, kihasználva a tavaly év elején elfogadott, szélsőbaloldali Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) által kidolgozott transztörvényt. Az új jogszabályok tizenhat éves kortól lehetővé tették Spanyolországban, hogy bárki jogi nemváltást kezdeményezzen, és ehhez mindössze egy nyilatkozatot kell kitöltenie. Sem megelőző orvosi, sem bírósági jóváhagyásra nincs szükség ahhoz, hogy valaki nőnek vagy férfinak vallja magát, sőt jövőbeli sebészi beavatkozást vagy hormonterápiát sem kell vállalnia.

A sevillai bántalmazó – csakúgy, mint az elmúlt másfél évben számtalan, bűncselekményt elkövető férfi, illetve elítélt – visszaélt a törvény adta lehetőségekkel, és azért változtatta meg a nemét, hogy ügyét ne a családon belüli, illetve nemi erőszakra szakosodott bíróság tárgyalja, hanem az általános büntetőbíróság, így el tudja kerülni a súlyosabb büntetést. A férfi ráadásul az ügyvédjén keresztül szemrebbenés nélkül nyújtott be egy kegyelmi kérvényt is, amiről még nem született döntés. Mindeközben Sires elmondása szerint az áldozatát a nemváltás előtt és után is szüntelenül zaklatta és fenyegette, tehát az agresszió nem szűnt meg.

Legutóbb júliusban támadta meg őt, és olyan fenyegetéseket mondott neki, mint például »csak pár napod van hátra az életből«. Az áldozat a történtek után ijedten hívta fel a segélyszolgálatot és a rendőrséget. A járőrök ki is vonultak a helyszínre, ahol az agresszor közölte velük, hogy ő már nő, mert hivatalosan is nemet váltott

– mondta az ügyvéd, aki egy másik nemváltási ügyet is képvisel jelen pillanatban. Abban egy szintén nemváltó katonával szemben igyekszik felvenni a kesztyűt, aki azt akarja elérni, hogy használhassa a női öltözőket a laktanyában.

A transztörvény elfogadása óta gyakorlatilag folyamatosak a visszaélések Spanyolországban. Tavaly szeptemberben egy feleségét bántalmazó férfi kegyelmet kért a nemváltása engedélyezése után, arra hivatkozva, hogy új ember lett.

Idén júniusban a Baleár-szigeteken is majdnem elérte célját egy bántalmazó férfi, aki szintén családon belüli erőszak miatt várta az ítéletét. Esetében az volt a szerencse, hogy későn kérvényezte a neme megváltoztatását, így a bíró azt már nem hagyta jóvá.

Márciusban Madrid figyelmeztette a továbbra is a szélsőbaloldal kezében lévő egyenlőségi minisztériumot hat férfira, akiket szintén családon belüli erőszakkal vádoltak, de nemcserét kértek az anyakönyvi hivatalban. Közülük hárman még védelmet is kérvényeztek, mondván, ők voltak az áldozatok a kapcsolatukban.

A Gaceta azt írja, hogy már legkevesebb tíz férfi kerülte el Spanyolországban az eredetileg az LMBTQ-emberek jogvédelmére megalkotott transztörvény révén a családon belüli erőszakért kiszabható büntetést. Mindezt úgy, hogy Irene Montero korábbi szélsőbaloldali egyenlőségi miniszter, a törvény „anyja” azt állította, hogy egyetlen férfi sem élhet vissza a joghézagokkal, és nem kerülheti el a büntetéseket csak azért, mert nőnek vallja magát.

Az egykori tárcavezető állításai azonban nem csak ebben az esetben voltak teljesen megalapozatlanok. Egy másik általa kidolgozott törvény, ami a „csak az igen jelent igent” nevet kapta, eredetileg a nőknek biztosított volna nagyobb védelmet az erőszaktevőkkel szemben, viszont kidolgozatlansága miatt ahelyett, hogy szigorúbban büntették volna az agresszorokat, sorra kezdték el kiengedni a börtönből azokat a bántalmazókat, akiket korábban már elítéltek családon belüli vagy nők elleni erőszak miatt. Idén márciusi adatok szerint tavaly óta több mint 1200 férfi ítéletén enyhítettek valamilyen formában a törvény pontatlanságai miatt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)