Pavel Durovot közvetlenül a Telegram 11. születésnapja után vették őrizetbe

A napokig tartó fogva tartás után kiengedték Pavel Durovot, a Telegram alapító-vezérigazgatóját az őrizetből, de a bíróság előtt meg kell majd jelennie, hogy sorsáról döntsenek. De mi vezetett ide?

Durov a Telegramot olyan üzenetküldő szolgáltatásnak képzelte el, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy biztonságosan váltsanak üzeneteket egymással. A Telegram azonban idővel teljes értékű platformmá vált, saját szolgáltatásokkal, bevétellel és kriptovalutával. A fejlesztők játékokat és társkereső szolgáltatásokat indíthatnak közvetlenül a Telegramon, a felhasználók pedig pénzt kereshetnek tartalmaikkal. A Meduza felidézte, hogyan változott a szolgáltatás 11 év alatt.

Jött az FSZB

A Telegram első verziója 2013. augusztus 14-én jelent meg. Az üzenetküldő kísérleti projektként jelent meg az MTProto titkosítási protokoll nagy terhelés alatti tesztelésére. Maga Pavel Durov a The New York Timesnak adott interjújában elmondta, hogy a Telegram létrehozásának ötlete még 2011-ben eszébe jutott. Abban az időben Oroszországban tömeges felvonulások voltak, és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) követelte Durovtól, a VKontakte alapítójától, hogy távolítsa el az ellenzéki oldalakat erről a közösségi hálózatról. Durov nem volt hajlandó ezt megtenni. A vállalkozó elmondása szerint ezután valamikor a biztonsági erők megérkeztek az otthonába.

Pisztolyuk volt, és nagyon komolynak tűntek. Azt hittem, hogy be akarják törni az ajtót

– mondta újságíróknak Durov, aki ekkor úgy döntött, felhívja bátyját, Nikolajt, hogy jelentse a biztonsági erők érkezését.

Rájöttem, hogy nincs biztonságos módom a kommunikációra

– emlékezett vissza az üzenetküldő alapítója.

Így jelent meg a Telegram

Pavel Durov úgy döntött: új céget nyit Oroszországon kívül, hogy elkerülje a helyi hatóságok nyomását. Kezdetben a Telegram csak szöveges üzenetek és fájlok cseréjére volt képes. Durov elmondta, hogy a fejlesztők már létrehoztak technológiát hang- és videóhívásokhoz, de ezeket nem volt idejük hozzáadni az alkalmazáshoz. Ennek eredményeként ezeknek a funkcióknak a megvalósítása a tervezettnél tovább tartott. A hanghívások csak 2017-ben jelentek meg a Telegramban, a videóhívás funkciót pedig a messenger hetedik évfordulójánál adták hozzá – 2020 augusztusában.

Ekkorra a platform közönsége már meghaladta a 400 millió aktív felhasználót.

Újabb funkciók

Ez idő alatt számos más fontos funkciót is hozzáadtak a Telegramhoz, amelyek lehetővé tették az üzenetküldő népszerűségének növelését. Például 2015-ben a fejlesztők lehetővé tették a felhasználók számára nyilvános és privát csatornák megnyitását, saját matricák létrehozását, és a külső fejlesztők számára API-t is biztosítottak a robotok létrehozásához.

Pavel Durov 2018 elején megpróbált új irányt találni a üzenetküldő fejlesztéséhez. Az újságírók megtudták, hogy a Telegram fejlesztői a Telegram Open Network (TON) blokklánc platform elindítását tervezik Gram kriptovalutájukkal. Úgy tűnt, ez nemcsak azt tenné lehetővé, hogy az üzenetküldőt teljes értékű környezetté alakítsák a különféle alkalmazások és szolgáltatások számára, hanem további források vonzását is lehetővé tenné a szerver karbantartására és a projektfejlesztésre.

2019 végén azonban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete megtiltotta a Gram tokenek kibocsátását, és a kriptovalutát különleges regisztrációt igénylő értékpapírnak ismerte el. A blokklánc platform létrehozóinak ezenkívül 1,2 milliárd dollárt kellett visszafizetniük a befektetőknek – ez az összes bevont forrás 72 százaléka volt.

„Ellenőrizetlen pénzügyi rendszer”

A Telegram Open Network elindítására tett kísérlete miatt Durov nemcsak az Egyesült Államokban ütközött problémákba. Az RBK újságírói azt írták, hogy egy „ellenőrizetlen pénzügyi rendszer” létrehozásának ötlete volt az oka annak, hogy 2018-ban megkísérelték blokkolni a Telegramot Oroszországban. Ez azonban csak az egyik ok lehet – ugyanis már a TON ismertté válása előtt megjelentek Durovval szemben a hatóságok követelései. Pavel Durov 2020 májusában kénytelen volt bejelenteni a projekt befejezését.

Ezt a bejegyzést azért írom, hogy hivatalosan bejelentsem, hogy a Telegram aktív részvétele a TON-ban véget ért. Láthat – vagy már látott – olyan webhelyeket, amelyek a nevemet, a Telegram márkát vagy a TON betűszót használják projektjeik népszerűsítésére. Ne bízza rájuk a pénzét vagy adatait

– jelezte akkor.

Pavel Durov azonban nem hagyta az ötletét, hanem megváltoztatta a hozzáállását. A Telegram helyett a független nonprofit fejlesztői közösség, a The Open Network vette át a TON további fejlesztését, a üzenetküldő készítői pedig megadják nekik a szükséges támogatást. Ennek a csoportnak külön weboldala van, és formálisan a Telegramot csak platformként használják a TON-hoz kapcsolódó projektek megvalósításához.

Az elmúlt négy évben a Telegram fejlesztése szorosan összekapcsolódott a nyílt hálózattal.

Saját minialkalmazások

Például az üzenetküldő most már képes saját minialkalmazásokat létrehozni, beleértve azokat is, amelyek a blokklánc platformok képességeit használják. Az egyik legújabb jelentős frissítésben a fejlesztők egy teljes értékű beépített üzletet adtak hozzá az ilyen szolgáltatásokhoz. A Telegram a közelmúltban elindította saját valutáját, a Telegram Starst, amelyet a platform belső szolgáltatásaiban lehet vásárlásokra költeni. Maga Durov is gyakran kommentálta a TON-hoz kapcsolódó projektek sikereit hivatalos Telegram-csatornáján.

Igaz, ezek közül nem mindegyik kelt bizalmat. Például az elmúlt hónapok egyik legnépszerűbb játéka az üzenetküldőben a „tapper” Hamster Kombat, amelyben a felhasználónak rá kell nyomnia az ujját egy rajzolt hörcsögre, és virtuális érméket kell felhalmoznia. A projekt készítői azt ígérik, hogy idővel ez a valuta valódi pénzre váltható át, de még mindig nem világos, hogy ez mikor fog megtörténni (vagy egyáltalán megtörténik-e). Maguk a fejlesztők eleinte nem fedték fel kilétüket, most azonban nyilvánosan vitatkoznak arról, hogy kinek az ötlete volt a Hamster Kombat.

A Telegram és esetleg a The Open Network fejlesztése mindenesetre összefügg Pavel Durov további sorsával.

Mit befolyásol a letartóztatás?

De itt nem új funkciók beindításáról vagy a szolgáltatások technológiai fejlesztéséről van szó. Durov esetleges letartóztatása (miközben a francia hatóságok a nyomozás részeként őrizetbe vették) negatívan befolyásolhatja a cég pénzügyi helyzetét. A vállalkozó hosszú ideig a VKontakte részesedésének eladásából származó saját forrásait fektette be a platform fejlesztésébe.

Ha úgy látom, hogy a Telegramnak több erőforrásra van szüksége, szívesen fektetek be többet

– mondta Durov egy interjúban. Azonban 2018-ban nyilvánvalóvá vált, hogy a Telegram fejlesztéséhez további forrásokra van szükség. Hogy vonzzák őket, elindították a TON-t, majd egy kicsit később a platformon belüli hirdetést, a fizetett Telegram Premium előfizetést és egyéb szolgáltatásokat.

Durov szerint ezek az eszközök lehetővé tették a Telegram számára, hogy „több százmillió dollárt” keressen. Arra számít, hogy a cég jövőre, de esetleg hamarabb is nyereséges lesz. A Telegramnak jelenleg több mint 900 millió aktív felhasználója van.

Áprilisban Pavel Durov a Tucker Carlsonnak adott interjújában azt mondta, hogy egy éven belül ez a szám meghaladja az egymilliárdot. De ennek ellenére a cégnek még nem sikerült pénzt keresnie. A Vedomostinak írt megjegyzésében a United Investors társalapítója, Alexander Gorny megerősítette, hogy a Telegram mára veszteséges projekt.

Ha Durov rács mögött marad, egyetlen piaci befektető sem fektet be a szolgáltatásba. És Durov választhat: bezárja az üzletet, vagy elveszíti

– tette hozzá. Az Internet Defense Society igazgatója, Mihail Klimarev úgy véli, a helyzet nem ilyen borús.

Amennyire én tudom, a pénzzel minden rendben van: mindenért egy ideig előre fizetnek

– mondta a BBC orosz szolgálatának adott kommentárjában. Azt is hozzátette, hogy Durov problémái összességében nem befolyásolják a Telegram munkáját. A több éve fontolóra vett IPO javíthatja a cég pénzügyi helyzetét. Durov megerősítette ezeket a terveket a The Financial Timesnak adott interjújában 2024 márciusában. Franciaországi letartóztatása után azonban az újságírók nem hisznek abban, hogy a cég a közeljövőben képes lesz-e megvalósítani ezeket a projekteket.

Borítókép: A 39 éves Telegram-vezér, Pavel Durov (Fotó: NorthFoto/Capture TV)