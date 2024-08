Soros személyesen is felügyelte a jelöltállítást

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy formális név szerinti szavazással hivatalosan is a Demokrata Párt elnökjelöltje lett Kamala Harris jelenlegi alelnök a Demokrata Nemzeti Konvenció (DNC) második estéjén.

A konvención Alex Soros, a Soros-birodalom örököse személyesen is részt vett, erről közösségi oldalán is hírt adott.

Nyilván nem véletlen, hiszen Sorosék a Demokrata Párt egyik legnagyobb támogatói, Kamala Harris és Alex Soros pedig régóta jó viszonyt ápol egymással, ráadásul amikor Joe Biden bejelentette, hogy kiszáll az elnökségért folyó versenyből, Alex Soros az elsők között állt be Harris mögé.

Itt az ideje, hogy mindannyian egyesüljünk Kamala Harris körül, és legyőzzük Donald Trumpot. Ő a legjobb és legképzettebb jelöltünk

– szólított fel mindenkit közösségi oldalán.

Soroshoz hasonlóan Hillary és Bill Clinton is azonnal bejelentették, hogy támogatják Kamala Harris jelölését. A Clinton és a Soros család régóta szoros kapcsolatban áll, az egykori first lady és külügyminiszter a milliárdos lekötelezettje.

Nem minden ok nélkül röppentek fel tehát azok a pletykák, amelyek szerint Kamala Harris előtérbe kerüléséhez Soroséknak is köze lehet.

Nem mindenki állt be azonban azonnal a sorba. Barack Obama egykori elnök és felesége, Michelle Obama csak később döntöttek. Az érzékelhető feszültség Harris és Obamáék között azonban a konvención csak tovább nőtt, miután Harris nem maradt ott az eseményen, hanem folytatta kampánykörútját. Harris húzása azért különösen érdekes, mert éppen Barack Obama volt amerikai elnök és felesége beszédeit hagyta ki. Harris nem túl udvarias lépése akár a Demokrata Párton belüli szakadást is jelezhet – mutat rá a New York Post amerikai napilap, és egy Biden családhoz közeli forrásra hivatkozva azt is megjegyezték, hogy

sem Obama, sem Biden nem hiszi, hogy Harris megnyerheti az amerikai elnökválasztást. Obama azt szerette volna, ha a DNC-n választják ki az elnökjelöltet.

Borítókép: Kamala Harris a a Demokrata Nemzeti Konvención (Fotó: AFP)