Trump ráérez a dolgokra

A szakértő szerint Trump látja, hogy a Biden-kormányzat alatt milyen katasztrofális irányt vett az amerikai külpolitika. Miközben a gazdasági helyzet egyre romlik, olyan háborúkat tartanak fenn, amelyekben dollármilliárdokat égetnek el, amire odahaza is szükség lenne.

– Trump hosszú idő után az első amerikai elnök volt, aki nem indított háborút, nyilvánvaló, hogy ő a béke embere

– szögezte le Dornfeld László, hozzátéve, hogy a volt államfő elkötelezett a béketeremtés mellett nem csupán Ukrajnában, de a Közel-Keleten is.

A beszélgetés során Trump elismerően nyilatkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. Az elemző szerint a volt elnök tisztában van vele, hogy megválasztása esetén a békekötéshez az ukrán vezető együttműködésére is szüksége lesz, így diplomatikusnak kell maradnia.

– Ezt a hozzáállást a nyugati politikusoktól például nem tapasztaljuk

– mutatott rá a szakértő.

– Innen is látszik, hogy Trump egyébként egy ízig-vérig jó politikus, aki ráérez ezekre a dolgokra – fogalmazott Dornfeld László.

Ebben a beszélgetésben Donald Trump gyakorlatilag már a programját ismertette, minden kérdés, amit érintettek, a kormányzás alapvető kérdései közé tartozik.

– Trump egyértelműen úgy veszi, hogy ez a választás már eldőlt az ő oldalára

– vélte az elemző, hozzátéve, hogy most az újdonság varázsa miatt a számok kicsit kibillentek Kamala Harris alelnök, a Demokrata Párt jelöltje irányába, de várható egy visszarendeződés. Emellett Trumpnak továbbra is előnye van azokban az úgynevezett „csatatérállamokban”, amelyek számítanak az amerikai elnökválasztás kimenetele szempontjából. A szakértő szerint ebből a szempontból fontos volt az is, hogy Trump alelnökjelöltje, J. D. Vance is egy ilyen államból, Ohióból jön. Vance ráadásul egy fiatal, agilis ember, aki egyfajta utódjelöltnek is tekinthető.